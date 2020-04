Eishockey-Spaß in Kaufungen kostet Dachschindel

In unserer Rubrik Selfie des Tages gibt es diesmal das erste Selfie-Video des Tages. Die Eishockey-Spieler Thomas Schwarz und sein Sohn Moritz aus Kaufungen haben es uns geschickt.

Kaufungen - Mit dem geliebten Eishockey hatte das wenig zu tun. Kein Eis, keine Pucks, keine Tore. Stattdessen das Dach eines Holzschuppens, Tennisbälle und offene Fenster. Aber immerhin der richtige Schläger. Das reichte für die dringend benötigte Abwechslung. Weil es festgehalten wurde, gibt es heute an dieser Stelle nicht das Selfie des Tages, sondern das erste Selfie-Video des Tages. Daher ist das Foto diesmal auch ein Screenshot aus dem Video.

Moritz Schwarz spielt für die U 13 der Eishockeyjugend Kassel. Vater Thomas war früher für den EC Kassel aktiv. Kein Wunder, dass sich bei ihnen vieles um den Sport dreht. Was momentan schwerfällt. Innerhalb der gesamten Mannschaft machte man sich Gedanken und hatte eine Idee. Familie Schwarz setzte sie um. Vom Dach des Schuppens schlenzten Vater und Sohn Bälle in offene Fenster ihres Kaufunger Hauses. Der Sohn trifft, der Vater scheitert. Was bei Moritz zu Heiterkeitsausbrüchen führt.

„Das hat schon Spaß gemacht. Ich fand es vor allem lustig, dass mein Vater eine Dachschindel abgeschossen hat. Und es war mal was Neues“, sagt er. Zu familiären Störungen führte die Niederlage des Vaters nicht. „Moritz hatte ja vorher schon geübt. Ich nicht“, relativiert Thomas Schwarz. Als die Fenster als Zielobjekte ihren Reiz verloren hatten, schossen Vater und Sohn die Bälle übers Hausdach bis auf die Straße. Wo Mutter Tanja und einige Nachbarn sich einen Spaß daraus machten, diese zu fangen und einzusammeln. Für Unterhaltung war also gesorgt.

