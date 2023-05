Gruppenligist Eiterfeld steht dicht vor dem Titelgewinn

Mit Köpfchen: Aulatals Sebastian Schuch (rechts) hat den Ball und Gegenspieler Timo Müglich im Griff. © Hartmut Wenzel

In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Eiterfeld nach dem 5:0-Erfolg gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach die Tür zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen. Ein Sieg fehlt noch, dann ist der Titel perfekt. Am Donnerstag im Heimspiel gegen Hofbieber könnte sich der Spitzenreiter zum Meister krönen. Aulatal muss weiter zittern, das Remis gegen Thalau hilft keinem der beiden Teams weiter.

SG Eiterfeld - SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach 5:0 (2:0). Der Tabellenführer spielte wie aus einem Guss und hätte sogar noch höher gewinnen können, denn sowohl Niko Pepic als auch Dominik Hanslik trafen einmal den Pfosten. Romeo Schäfer sah ein Spiel, wie es sich ein Trainer nur wünschen kann. „Mit viel Leidenschaft, Laufbereitschaft, Willen und Einsatz – die gesamte Mannschaft hat eine Superleistung gezeigt.“ Ein Klassenunterschied war deutlich. Die Eiterfelder hatten die Partie extra auf den Kunstrasen gelegt. Die Mannschaft war vollzählig und legte in der 24. Minute mit Nils Wenzel los. Tim Hartwig, Hanslik, Sorg und Pepic folgten.

SG Eiterfeld: Göbel, Moise, Kurz, Hilpert, Pepic, T. Hartwig, Kramer, Hanslik, Wenzel, Wolf, Witzel (Müller-Siebert, Sorgm, Wolf, N. Hartwig),Tore: 1:0 Wenzel (24.), 2:0 T. Hartwig (32.), 3:0 Hanslik (66.), 4:0 Sorg (71./FE), 5:0 Pepic (77.)

SG Aulatal - FSV Thalau 2:2 (1:1) - „Mit dem Punkt können wir durchaus leben“, sagt Max Schuch aus der Aulataler Mannschaftsführung. „Denn Thalau hatte an sich die größeren Spielanteile.“ Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte bestimmte der Gast den Takt in der Aulatalkampfbahn unterhalb der Autobahn. Es dauerte allerdings, bis Fabian Lepper Arbeit bekam. Aulatals Keeper rettete er in der 32. Minute gegen Timo Müglich, kurze Zeit war Lepper bei einer weiteren Chance desselben Stürmers schon geschlagen, der Ball ging knapp über die Latte. In der 40. Minute war es so weit: Christopher Schenkel, sträflich ungedeckt im Mittelfeld, hatte freie Bahn und zog aus 16 Metern ab. Gegen seinen abgefälschten Schuss war Lepper machtlos. Ähnlich wie die erste, so verlief auch die zweite Halbzeit. Wobei Aulatal sich zunächst bei Lepper bedanken konnte, dass sie sich nicht noch einen weiteren Rückstand einfingen.

Im Gegenteil: Aulatal war bei einem Angriff über Nils Fischer das Glück hold. Sein Schuss erreichte Kilian Krapp, der zum 2:1 vollstreckte. Doch das sollte es nicht gewesen sein. Ein langer Ball aus dem Mittelfeld, der immer länger und länger wurde, kam zu Müglich am langen Pfosten, der ins lange Eck köpfte (85.). Die Aulataler wollen nun in den letzten beiden Spielen im Kampf um den Klassenverbleib am Mittwoch beim FSV Hohe Luft sowie am Sonntag in Großenlüder den Sack zumachen.

SG Aulatal: Lepper, Kurz, Müller, Hennignhausen, Hahl, S. Schuch, Fischer, A. Honstein, Weber, Piel, Krapp (Lindemann, Piranty) SR: Henge (Amöneburg), Tore: 0:1 C. Schenkel (40.), 1:1 Henninghausen (45.), 2:1 Krapp (68.), 2:2 Müglich (85.)

SG Oberzell/Züntersbach - ESV Hönebach 4:2 (2:2) – Die Trendwende in der Fußball-Gruppenliga beim ESV Hönebach lässt weiter auf sich warten. Es begann eigentlich recht gut für die Gäste. Der ESV kam einfach zur Führung. Eine Flanke von Kai Wollenhaupt flog zu Marcel Katzmann durch, der vollstreckte zum 1:0. Die Sinntaler bekamen dann wiederum ein Geschenk von den Eisenbahnern, ein Rückpass zum Keeper geriet zu kurz und Chris Schlegel spritzte dazwischen – 1:1. Wiederum Katzmann köpfte wenig später nach einer Hereingabe von Adrian Bohle zur erneuten Führung für den Gast ein, doch Oberzells Antwort kam noch vor der Pause durch Torjäger Julian Ankert. Der war es auch, der Mitte des zweiten Durchgangs – und zu diesem Zeitpunkt schon in Überzahl, da Bohle in der 52. Minute seine zweite Gelbe Karte kassiert hatte – für die erste Führung der Hausherren sorgte. „Wenn man die erste halbe Stunde gesehen hat, fragt man sich, wie man dort eigentlich verlieren kann. Wir haben es 30 Minuten richtig gut gemacht. Doch wir haben es verpasst, das Spiel zu entscheiden“, fasste Jäger zusammen.

Die für ihn unverständliche Herausstellung von Adrian Bohle war dann der Knackpunkt. „Wir nehmen uns etwas vor, was dann dadurch wieder durchkreuzt wird. Auf der anderen Seite hat Oberzell in Ankert den besten Stürmer, der im richtigen Moment genau das Richtige macht.“

Hönebach: N. Katzmann - Bohle, Krüger, M. Ehmer, Emmerich, Wollenhaupt (46. Störl), M. Katzmann, Kleinschmidt, Budesheim, Kunze, Lindemann (73. Schwarz).

Tore: 0:1 Katzmann (11.), 1:1 Schlegel (14.), 1:2 Katzmann (25.), 2:2, 3:2, 4:2 Ankert (44.. 64., 90.+5).Gelb-Rot: Bohle (Hönebach, 52.).

Von Hartmut Wenzel