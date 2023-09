Fußball: Eiterfeld blitzsauber - vier Tore gegen Dörnberg

Eiterfelder Torjubel: Simon Schilling (links) und Nils Wenzel, Torschütze zum 1:0, herzen Bartosz Witkowski nach dem 2:0. © Friedhelm Eyert

Eiterfeld – Die SG Eiterfeld/Leimbach spielt derzeit wie im Rausch. 6:0 gegen Sand am vergangenen Wochenende, 4:0 (3:0) jetzt gegen den FSV Dörnberg – derzeit zeigt der Aufsteiger brillanten Fußball am „Hain“.

Das einzige, was am Samstag fehlte, waren noch ein paar Tore mehr. „Wir hatten bestimmt noch vier Hundertprozentige“, bilanzierte Florian Roth. Eiterfelds Coach bescheinigte seiner Mannschaft ansonsten eine überragende Leistung.

Zu denjenigen, die klare Chancen versäumten, gehörte auch das Talent Boas Kümmel. Die Nachwuchshoffnung aus Mansbach hatte zunächst in der 16. und dann in der 20. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß, als er frei vor Finn Ole Persch im Strafraum auftauchte. Beim ersten Mal konnte der Keeper den Winkel noch verkürzen, beim zweiten Mal tanzte ihn Kümmel gleich zweimal aus, verpasste aber den entscheidenden Zeitpunkte, um sich vom Ball zu trennen, sodass dann das Bein eines Abwehrspielers auf der Linie dazwischen war.

Nach seiner Auswechslung in der 72. Minute streifte er sich das Aufwärmleibchen mit der Aufschrift „Chancentod“ über. „Das war Zufall, das lag einfach da“, sagte er und grinste. Ob Zufall oder nicht – zu ihm passte es an diesem Tag. „Die Jungs wollen eben auch mal was probieren“, lobte ihn Roth trotzdem. Der Coach war ein bisschen stolz auf das Team. „Hier wächst etwas zusammen.“

Andere machten es besser. So zum Beispiel Bartosz Witkowski. Der Neuzugang von Johannesberg schoss nicht nur die Treffer Nummer zwei und vier selbst, sondern war auch an den beiden anderen beteiligt. Beim Führungstreffer kurz nach Kümmels Großchance wurde Witkowski im entscheidenden Moment gelegt.

Zum fälligen Strafstoß setzte Mittelfeld-Ass Nils Wenzel an, der erste verzögerte, um Persch in die rechte Ecke zu schicken, um dann den Ball in linke zu schießen (37.). Keine Minute später zog Witkowski völlig unbedrängt aus 25 Metern ab, sein abgefälschter Schuss landete links unten - 2:0. Und mit dem Pausenpfiff war die Partie entschieden. Diesmal bugsierte Robin Sorg den Ball im Nachschuss über die Linie, nachdem Witkowski die Chance hatte – 3:0. In der zweiten Hälfte setzte Eiterfeld noch den vierten Treffer drauf. Vorbereiter war Eric Behr, Witkowski schoss aus kurzer Distanz nur ein. Die Eiterfelder hatten diesmal das Spiel auf dem Rasenplatz ausgetragen. Trainer Roth wollte nicht bestätigen, dass dies zur Taktik gehörte. „Trotz des Regens am Freitag war der Rasen ja tipptop.“ Dörnberg hatte auf Kunstrasen vergangenen Sonntag Barockstadts Reserve mit 6:4 bezwungen.

Eiterfeld/Leimbach: Göbel; H. Stumpf (78. Pomnitz), Sorg (63. Mertens), Witkowski, Hilpert (72. B. Stumpf), Behr, Kümmel (72. Köller), Schilling, Müller-Siebert (63. Preis), Wenzel, Witzel. FSV Dörnberg: Persch; Gunkel, Kemper, Dombai, Stück, Krug, D. Dauber, Braul, Richter, Lotzgeselle, T. Dauber.

SR: Kroh (Weidenhausen). Z: 200. Tore: 1:0 Wenzel (37., FE), 2:0 Witkowski (38.), 3:0 Sorg (45.), 4:0 Witkowski (53.).

Von Hartmut Wenzel