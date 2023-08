Fußball-Verbandsliga: Aufsteiger Eiterfeld zündet ein Feuerwerk

Haben allen Grund zur Freude: Eiterfelds Mittelfeldstratege Nils Wenzel (links) und der junge Doppel-Torschütze Boas Kümmel © Friedhelm Eyert

Eiterfeld – Paukenschlag in Eiterfeld: Der Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga setzt am Samstagnachmittag das nächste Ausrufezeichen und entzaubert den SSV Sand auch in dieser Höhe verdient mit 6:0 (4:0).

Nach dem völlig überraschenden 1:0-Erfolg beim Meisterschaftsfavoriten CSC 03 Kassel am vergangenen Sonntag, macht die Mannschaft von Trainer Florian Roth erneut auf sich aufmerksam.

„Als Trainer hat man immer etwas auszusetzen, aber was soll ich heute sagen“, fragt Roth nach dem Schlusspfiff. Und fügt an: „Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir wollten nicht auf die erste Kette gehen, aber schon pressen und Druck machen. Das ist uns gut gelungen, wir waren griffig und im Abschluss wirklich effektiv“, bilanziert Roth zufrieden.

Fünf Minuten sind gespielt, als Bartosz Witkowski nach Vorarbeit seines Sturmpartners Boas Kümmel das 1:0 verpasst. Aber was macht das schon? Denn fünf Minuten später verliert Sand den Ball in der eigenen Hälfte, Witkowski zieht los und ist nur durch ein Foul zu bremsen. Den Strafstoß verwandelt Nils Wenzel, nach wie vor Seele und Motor des Eiterfelder Spiels, souverän.

Nach 16 Minuten ist es dann Kümmel selbst, der nach einem sehenswerten Zuspiel von Wenzel von der linken Seite für das 2:0 sorgt. Und wie: Ballannahme, Drehung, satter Abschluss – das passt. Mitte der ersten Halbzeit hat dann auch Sand seine beste Szene: Bei der Trinkpause für beide Teams machen die Gäste keinen Fehler. Und liegen, als es weitergeht, schnell mit 0:3 zurück. Diesmal ist es Witkowski, der Kümmel einsetzt – wieder dreht er sich und lässt Sands Torhüter Rick Christof mit seinem satten Abschluss keine Chance. 35 Minuten stehen auf der Uhr, als Witkowski Sands Mannschaftskapitän Simon Bernhardt wie einen Alt-Herren-Spieler aussehen lässt, ihm in zentraler Position den Ball abluchst, und aus 25 Metern versenkt. Es ist ein Klassenunterschied, den 200 verdutzte Zuschauer bei drückend schwülwarmen Temperaturen am Eiterfelder Hain zu sehen bekommen. Was wir nicht vergessen wollen: Nach 28 Minuten schießt Sands Mittelfeldspieler Sefa Cetinkaya tatsächlich erstmals aufs Eiterfelder Tor.

Zehn Minuten sind in der zweiten Halbzeit gespielt, als Gästetorwart Christof der Kragen platzt: „Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr geht in keinen Zweikampf – das ist eine Frechheit, was ihr macht“, schreit er seinen Teamkollegen zu.

Doch selbst mit dem Zuhören sind die erschreckend schwachen Sander an diesem Tag überfordert. Kaum einmal können sie sich aus der eigenen Hälfte befreien, obwohl Eiterfeld in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschaltet. Das Spiel plätschert vor sich hin, bis Nils Wenzel den Weckruf gibt: „Das Spiel ist noch nicht vorbei“, ruft er seinen Teamkollegen zu. Und was passiert wenig später? Erst spitzelt Teamkapitän Yannik Hilpert den Ball an Christof vorbei zum 5:0 ins Netz (74.). Drei Minuten später bedient er den gerade eingewechselten Ruben Köller, der mit dem 6:0 den Schlusspunkt setzt. Der Rest ist wohl verdienter Applaus.

„Man kann natürlich heute unsere beiden 19-jährigen Stürmer herausheben. Aber ich muss der ganzen Mannschaft ein Kompliment machen. Das war schon erwachsen und zielstrebig, wie wir gespielt haben. Wir freuen uns jetzt über sechs Punkte nach drei Spielen“, bilanzierte Trainer Roth. (Sascha Herrmann)

Eiterfeld/Leimbach: Göbel - Stumpf, Sorg, Witkowski (73. Hanslik), Hilpert, Kümmel (84. Köller), Kramer (73. Busold), Müller-Siebert, Wenzel, Witzel, Reichmann (67. Röhn).

Sand: Christof – Ehrhardt, Löcke, Cetinkaya (73. Kidane), Unzicker, Lautenschläger (59. Essmann), Splietorp, Bernhardt (65. Czerny), Zornhagen, Wilm (59. Seidler), Samson.

SR: Aziz Haj Nasr (Baunatal) - Z: 200

Tore: 1:0 Nils Wenzel (9., Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Boas Kümmel (15., 27.), 4:0 Bartosz Witkowski (35.), 5:0 Yannik Hilpert (74.), 6:0 Ruben Köller (88.)