Eiterfeld feiert die Meisterschaft

Freude pur: Die Spieler der SG Eiterfeld/Leimbach bejubeln den Titelgewinn in der Gruppenliga. © Friedhelm Eyert

Die Fußballer der SG Eiterfeld/Leimbach sind am Ziel ihrer Träume. Mit dem 3:2 (0:1)-Erfolg gegen Hofbieber feierte der Tabellenführer am Vatertag vorzeitig die Meisterschaft in der Gruppenliga.

Eiterfeld – Sektfontainen spritzten, aus den Boxen klang das obligatorische „We are the Champions ...“: Als Schiedsrichter Julian Rohrbach um 17.29 Uhr die Partie auf dem Eiterfelder Kunstrasenplatz abpfiff, kannte die Freude bei den Eiterfelder Akteuren keine Grenzen. Zwei Spieltage vor Saisonende war der Titelgewinn eingetütet.

Platzsprecher Thomas Aumann hatte es bei der Begrüßung der rund 350 Zuschauer bereits angedeutet: „Sonnenschein, bestes Wetter - heute ist ein perfekter Tag, um Geschichte zu schreiben.“

Doch bevor sich die SG in die Annalen der Gruppenliga eintragen konnte, musste der souveräne Spitzenreiter erst seine Hausaufgaben machen. Denn die abstiegsbedrohten Gäste verlangten dem Favoriten alles ab. „Hofbieber war ein starker Gegner“, stellte Trainer Romeo Schäfer fest. „Aber das war auch genau das, was wir wollten.“

Lange hielt der Kontrahent mit. Erst in der 74. Minute brach der Bann. Da bediente Dominik Hanslik den mitgelaufenen Tim Hartwig mit einem mustergültigen Pass. Eiterfelds Stürmer tauchte völlig frei vor Gästekeeper Stephan Hellwig auf und schoss flach und platziert ins lange Eck. „Einen Moment habe ich gedacht, dass auch der Ball vorbei geht“, gab Hartwig hinterher zu. „Aber dann war es doch perfekt.“

Zugegeben: Eiterfeld machte sich das Leben selbst schwer. Druckvoll, mit viel Energie und Offensivgeist gingen die Platzherren zu Werke. Doch die Chancenauswertung war zunächst - höflich ausgedrückt - miserabel. Kapitän Kevin Kurz scheiterte völlig frei am Pfosten, dann im Nachschuss. Auch Hanslik und auch Hartwig konnten Keeper Hellwig nicht überwinden. Das von Trainer Oliver Bunzenthal defensiv eingestellte Hofbieber überraschte, als Adrian Hosenfeld einen Freistoß von Julian von Keitz per Kopf ins Netz beförderte – 0:1. Keeper Tizian Göbel machte dabei keine glückliche Figur. Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Hanslik die Flanke von Niko Pepic zum Ausgleich vergoldete. Und der Jubel war groß, als Yannik Hilpert nach Flanke von Hartwig den Ball zur 2:1-Führung unterbrachte. Sollte das reichen? Typischer Fall von „Denkste“. Fast im Gegenzug der Ausgleich - Robin Fischer traf per Flachschuss (60.).

Doch Ende gut, alles gut - am Ende jubelte der Favorit „Es ist eine junge Truppe, eine Mannschaft mit Zukunft“, sagte Dominik Hanslik nach dem Spiel. Und Kevin Kurz gibt die Glückwünsche weiter an Ex-Trainer Ante Markesic: „Er hat hier etwas aufgebaut, was sich sehen lassen kann.“

SG Eiterfeld: Göbel - Hilpert, Wolf, Moise, Witzel - Kurz (86. Hendrik Stumpf), Müller-Siebert (46. Sorg), Kramer, Pepic, Tim Hartwig (84. Niclas Hartwig) - Hanslik (90. Busold).

SR: Julian Rohrbach (Niederaula); Z: 350 Tore: 0:1 Hosenfeld (21.), 1:1 Hanslik (53), 2:1 Hilpert (56.), 2:2 Fischer (58.) 3:2 T. Hartwig (74.)

Von Hartmut Wenzel

Glückwunsch Timi: Nico Pepic (links) gratuliert Hartwig nach dem 3:2. © Friedhelm Eyert