Spielverein-Turnier: Eklat im Spiel um Platz drei

Von: Horst Schmidt

Teilen

Wilhelmshöhes Raphael Wirth (links) und Wolfsangers Luis Gabor kämpfen im Zweikampf um den Ball. © Fischer, Andreas

Beim Spielverein-Turnier wurde das kleine Finale nach einer Tätlichkeit abgebrochen. Wilhelmshöhe hat das Turnier gewonnen.

Kassel – Zum einen fand die 51. Veranstaltung des Spielverein-Turniers mit einem hochklassigen Finale, das letztlich im Elfmeterschießen entschieden wurde, einen guten Abschluss, zum anderen kam es in der Partie um Platz drei zu einem Eklat.

Der Eklat

Zunächst hatte sich der letztjährige Finalist Olympia mit 5:2 gegen den Veranstalter Spielverein 06 im Spiel um Platz fünf keine Blöße gegeben. Beim Stand von 2:4 verschossen die Gastgeber einen Foulelfmeter, vielleicht hätte die Partie noch eine Wendung genommen.

Im kleinen Finale trafen dann die SG Ahnatal und die Reserve des VfL Kassel aufeinander. Paul Flecke hatte mit feinem Ballgefühl die Mannschaft von Trainer Roberto Heuser in Führung geschossen. Bis dahin war alles in Ordnung, beide Mannschaften schenkten sich nichts, es blieb spannend. Dann ein Angriff der Kirchditmolder: In aussichtsreicher Position trat Stürmer Elias Blum über den Ball, Ahnatals Nick Hoffmann klärte das Leder ins Seitenaus. Im Anschluss kam es zu einem Gerangel zwischen den Beiden, infolgedessen der Ahnataler blutend zu Boden sank. Rudelbildung war angesagt. Schiedsrichter Ismail Tök verwies die beiden Beteiligten des Feldes. In der folgenden Pause entschieden die Ahnataler die Partie nicht mehr fortzusetzen, weil sie sich nicht geschützt fühlten. Und so wurde letztlich der VfL trotz eines 0:1-Rückstands zum Sieger im kleinen Finale erklärt. Die Folgen des Eklats werden wohl vor dem Sportgericht verhandelt.

Das Finale

Fürs Endspiel hatten sich die beiden Gruppenliga-Aufsteiger TSG Wilhelmshöhe und der TSV Wolfsanger qualifiziert. Leider traten die Wölfe im Finale nur mit ihrer Zweiten an. Das sollte, wie sich später herausstellte, dem Niveau der Partie nicht schaden. Schnell gingen die Wölfe nach feiner Einzelleistung von Daniel Krizanovic in Führung. Wilhelmshöhe drängte auf den Ausgleich und musste diesmal nach einem Konter das 0:2 erneut durch Krizanovic hinnehmen. Noch vor dem Seitenwechsel verkürzte der Favorit. Nach einem Eckball von Kapitän Aykut Arslan köpfte Abwehrspieler Oleg Kotelyukh zum Anschlusstreffer ein.

Fabio Ohms glich im zweiten Durchgang mit seinem fünften Turniertreffer, mit dem er sich die Torjägerkrone aufsetzte, zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. Doch der Gegner schlug zurück, mit einem abgefälschten Freistoß bracht der junge Justin Faulstich sein Team erneut in Führung. Kaum war der Jubel verklungen, traf direkt nach Wiederanpfiff Raphael Wirth zum 3:3-Endstand. Es folgte ein Elfmeterschießen, und bei dem hatte die TSG aufgrund der besseren Nerven die Nase vorn. „Sportlich hat der Sieg keinen großen Wert, einen ideellen schon, wir werden auch im nächsten Jahr wieder dabei sein“, zeigte sich TSG-Trainer Hüseyin Üstün am Ende des Turniers zufrieden.

Erstmals Sieger beim Spielverein-Turnier hinter den drei Brücken: Gruppenligist TSG Wilhelmshöhe mit Torschützenkönig Fabio Ohms (unten 2. v.l.). Im rechten © Andreas Fischer

Das Fazit

„Sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer haben die Änderungen, die wir vornehmen mussten, angenommen“, sagte SV-06-Präsident Rolf Hedderich. „Das Zuschauerinteresse war groß, lediglich am verregneten Donnerstag fand der Abend ein schnelles Ende.“ Vorausschauend stellte Hedderich fest: „Wir müssen in Zukunft versuchen, unser Traditionsturnier noch attraktiver zu gestalten.“

Von Horst Schmidt