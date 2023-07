Steven Müller bei der Leichtathletik-DM: Endlich schmerzfrei an den Start

Gibt auch den Jüngsten Tipps: Der Kasseler Sprinter Steven Müller war kürzlich bei den Bundesjugendspielen der Swiss International School Kassel zu Gast und lief mit den Drittklässlern den 1000-Meter-Lauf. © Schachtschneider, Dieter

Sprinter Steven Müller hat schwierige Zeiten hinter sich. Die Formkurve zeigte zuletzt aber wieder deutlich nach oben. Das macht Hoffnung für die Leichtathletik-DM, bei der er über 200 Meter antritt.

Kassel – Die letzten Jahre waren aus sportlicher Sicht nicht leicht für Steven Müller. Verletzungen und Krankheiten hinderten ihn immer wieder daran, zu alter Form zu finden. Der Sprinter, 2019 und 2020 Deutscher Meister über 200 Meter, ist inzwischen aber wieder auf einem guten Weg. „Ich möchte wieder der Steven Müller sein, der ich mal war – oder besser“, sagt der 32-Jährige, dessen Karriereweg ein besonderer ist. Am Sonntag geht er bei den Deutschen Meisterschaften im Kasseler Auestadion an den Start.

In den vergangenen Wochen nahmen seine Zeiten wieder richtig Fahrt auf. Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Mai lief er die 200 Meter – seine Paradestrecke – in 21,48 Sekunden, bei den Hessischen Meisterschaften drei Wochen später in 21,15 Sekunden. Höhepunkt der Steigerung: seine 20,99 Sekunden bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ulm Ende Juni, gleichbedeutend seine beste Zeit seit zwei Jahren und die siebtbeste deutsche Zeit in diesem Jahr. „Der Lauf war super. Es war das erste Mal, dass ich keine Schmerzen hatte“, sagt Müller, der sich nun auf den Start in seinem Heimatstadion freut: „Dass die Meisterschaften in Kassel stattfinden, ist super – überragend. Kassel liegt im Herzen von Deutschland, die Sportfans können von überall aus anreisen.“

Müller will „wieder schnell laufen“

Sportlich möchte der Schützling von Trainer Otmar Velte die Ambitionen für seinen Start in der Heimat nicht allzu hoch ansetzen. „Für mich ist das ein Übergangsjahr, ich möchte nach meiner langen Verletzungszeit ein Fundament für 2024 schaffen. Ich muss – auch wenn das simpel klingt – wieder schnell laufen“, sagt Müller, der für die LG Friedberg-Fauerbach startet.

Die Arbeit an Baustellen wie der Rumpfstabilität, der Startposition oder der Kurvenlage standen zuletzt im Fokus, das erklärte Fernziel bleibt eine zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen, 2024 in Paris. „Was ich 2021 in Tokio wegen der Bauchmuskel-Verletzung nicht zeigen konnte, will ich in Paris zeigen“, sagt Müller. Auf den Start in Kassel freue er sich, „aber ich will jetzt vorher gar keine großen Sprüche raushauen. Ich will wieder zu mir finden, zwei schlechte Jahre aufarbeiten.“

Das Ziel ist Paris 2024

Auch Trainer Velte legt den Fokus auf kommendes Jahr: „Da stehen die Zeichen auf Angriff. Es wäre schön, dieses Jahr mit 20,60 oder 20,70 Sekunden rauszugehen und darauf dann aufzubauen.“ Für Müller, der zum Jahreswechsel 2021/22 ebenso überraschend wie enttäuschend nicht mehr in den DLV-Bundeskader berufen wurde, gehe es dann einzig darum, die Quali-Norm für Paris zu schaffen. „Eine Karriere wie er haben nur ganz wenige hingelegt. Er ist erst mit 22 Jahren in den Leichtathletik-Leistungssport gestartet. Wenn Novak Djokovic 18 Jahre Tennisprofi sein kann, warum sollte sich Steven nach zehn Jahren nicht mehr weiterentwickeln können?“, so Velte, der betont: „Steven muss sich keinem mehr zeigen.“ Der Weg nach Paris, so richtig beginnt er am Sonntag – im heimischen Stadion, vor vielen Fans. (Björn Friedrichs)