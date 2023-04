Kreisoberliga-Kracher: Kommt es in Bebra zum „Finale“?

Torjäger unter ständiger Bewachung: Hohenrodas Nico Wiesenthal köpft den Ball vor Neuensteins Dominik Oelschläger aus der Gefahrenzone. © Hartmut Wenzel

Seit dem vergangenen Sonntag hat die SG Neuenstein, Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga Fulda Nord, nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Bebra (53). Kommt es am letzten Spieltag (3. Juni) zu einem echten Finale um die Meisterschaften in Bebra zwischen den beiden Teams? – Inzwischen hat Neuenstein mit Trainer Christian Pfeiffer Liga-unabhängig verlängert.

Mit dem 3:3 gegen Hohenroda war der Trainer im Nachhinein doch zufrieden. „Wir haben derzeit einige angeschlagene Spieler wie Leni Skrabal, Lukas Kolbe, Lukas Hebeler, Maurice Kant oder Daniel Schwarz. Allein schon deswegen war das Remis okay“, sagte Pfeiffer, der darauf verwies, dass „man in der ersten Halbzeit das Spiel hätte entscheiden können.“

Doch die Hohenrodaer, die schon im Hinspiel ein 1:1 erreichten, standen auf dem kleinen Platz in Untergeis dicht gestaffelt in der Deckung. Und hatten Neuensteins torgefährlichen Angreifer Dominik Oelschläger stets im Griff.

Allein André Deneke schaffte es, Lücken in die Hohenrodaer Deckung zu reißen. Im Nachsetzen schaffte er den Ausgleich zum 3:3. Aufregung gab es in der Schlussminute. Nach starkem Antritt wurde Deneke im Strafraum gelegt. Doch der Schiri verlegte das Foulspiel vor den Sechzehner - der Freistoß ging über das Tor.

Bereits am Freitag hatte der Verein mit dem Trainer den Vertrag verlängert. Dazu musste Pfeiffer aber erst die Zustimmung der Familie einholen. „Es ist nicht einfach, mit drei Kindern noch Trainer einer Mannschaft zu sein.“ Unterstützt wird der Coach auf dem Platz von Dennis Galbas, der die durch den Abgang von Oelschläger nach Engelhelms freigewordene Position des Co-Trainers übernimmt. „Dennis soll eine starke Rolle bei uns einnehmen. Damit haben wir einen guten Nachfolger für Dominik gefunden. Zum Teil unterstützt er mich jetzt schon.“

Die Neuensteiner stellten auch schon zwei Neuzugänge vor. Mit Niklas Braun kommt ein erfahrener Spieler vom Ligakonkurrenten Niederaula. Pfeiffer freut sich auf Braun, der zu David Heß aus dem Abteilungsvorstand gute Kontakte besitzt: „Er ist Allrounder und kann deswegen viele Positionen übernehmen.“

Der 18-jährige Niklas Barthel, Sohn von Lars Barthel aus dem Verein, ist Torhüter und kommt aus der Jugend von Barockstadt Fulda. „Simon Schwarz, Christoph Glänzer und er bilden unser Torhütergespann“, erläutert Pfeiffer seinen Plan. Die SG befindet sich in Gesprächen mit weiteren Spielern, unabhängig von der Klasse. Für den Trainer ist der Aufstieg noch Zukunftsmusik. „Wir müssen nicht. Wenn wir Zweiter oder Dritter werden, geht die Welt nicht unter. Aber wir sind soweit gekommen – jetzt wollen wir auch.“

Doch die Verfolger geben nicht auf. Allen voran der Zweite Bebra, der am Sonntag 2:0 in Niederaula gewann. Bebras Spielaussschussmitglied Frank Lecke hatte das Spiel gesehen. Niederaula habe ihn enttäuscht: „Außer ein paar Verlegenheitsabschlüssen haben die nicht viel zustande gebracht. Das war eine deutliche Angelegenheit für uns.“ Für Lecke wäre ein „Endspiel“ am 3. Juni das I-Tüpfelchen. „Das wäre eine starke Sache.“ Niederaula hatten sich noch nicht von der 2:3-Niederlage in Dittlofrod erholt. Hier avancierte Max Schäfer zur tragischen Figur. In der ersten Hälfte verschoss der SGN-Mittelfeldmotor einen Foulelfmeter, den Dittlofrods Nikolai Kornder parierte. In der zweiten Hälfte vertändelte Schäfer zunächst den Ball, dann konnte er den gegnerischen Stürmer im Strafraum nur per Foul bremsen. Den fälligen Elfer verwandelte Levin Baumgart zum 3:2. Die Niederlage war auch deswegen frustrierend, weil Niederaula einen 0:2-Rückstand durch Nico Fälber und Fabian Woszniak aufgeholt hatte.

Von Hartmut Wenzel

Neuensteiner Trainergespann und Neuzugänge: Von links Betreuer Wolfgang Deneke, Niklas Barthel, Niklas Braun, Christian Pfeiffer und Dennis Galbas © SG Neuenstein