Fußball-Kreispokal: Endspiel-Gegner werden gesucht

Glückwunsch an den Torschützen: Alexander Völker (links) und rechts auch gleich Daniel Hanke gratulieren Fabian Koch zum 3:1 gegen Aulatal im Viertelfinale. © Hartmut Wenzel

Welche Fußballmannschaft erreicht das Kreispokalfinale um den Bitburger-Cup? Diese Frage wird Samstag ab 16 Uhr auf den Sportplätzen in Bosserode, wo die SG Wildeck die SG Gudegrund empfängt und Schenklengsfeld, wo bei der SG Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain die SG Niederaula/Kerspenhausen zu Gast ist, beantwortet.

Bosserode/Schenklengsfeld - In beiden Duellen tragen aufgrund des Klassenunterschiedes die Gäste die Favoritenrolle. Wildeck sorgte im bisherigen Verlauf der Pokalrunde für Furore. So warf der Kreisoberligaabsteiger mit Werratal und Hohe Luft, gleich zwei Kreisoberligisten aus dem Pokal. Es bleibt abzuwarten, ob die Euphorie nach dem bitteren Gang in die A-Liga, auch gegen Gudegrund anhält. Einige Ausfälle sind zu beklagen, was aber in den vorhergehenden Partien auch schon der Fall war.

An der Seitenlinie wird Alexander Wirth mit Torwarttrainer Toni Röder stehen, da die beiden Trainer Meik Dickmann und Kay Mangold verhindert sind. Auf jeden Fall wird man versuchen, nicht nur den Gegner zu ärgern, sondern den Sprung ins Finale zu schaffen. Dies gilt auch für Gudegrund, die mit Jossatal und Hohenroda zwei Ligakonkurrenten auf dem Weg ins Halbfinale besiegte. Spannung war dabei in beiden Begegnungen angesagt.

Kam man nach doppeltem Rückstand in Niedergude gegen Jossatal in der Schlussphase noch mal zurück und gewann 4:3, entschied am Dienstag in Mansbach gegen Hohenroda das Elfmeterschießen zugunsten der Gudegrunder. Trainer Maik Leidorf freute sich: „Wir kommen übers Kollektiv. Wir haben es auch diesmal geschafft.“

Trotzdem wird er aufgrund des großen, sehr jungen und ausgeglichenen Kaders eine schlagkräftige Truppe stellen können. In Schenklengsfeld gibt Pokalverteidiger Niederaula/Kerspenhausen seine Visitenkarte ab. Der Gastgeber freut sich auf das Kreisoberligateam, das am Montag den Gruppenligisten SG Aulatal mit 3:1 bezwang. Die Elf von Trainer Marc Güth möchte so lange wie möglich ordentlich dagegen halten, er kann dabei aber leider nicht auf einige Stammspieler zurückgreifen. Tobias Reinhard muss wegen einer Knieverletzung passen, Maik Schmidt fällt krankheitsbedingt aus. Respekt hat man aufseiten der Platzherren vor allem vor der starken Offensive um Fabian Koch und Fabian Wozniak. Beim Pokalverteidiger gibt es einige Langzeitverletzte und Urlauber, die nicht zur Verfügung stehen. Trotzdem will man erneut das Endspiel erreichen und den Pokal erfolgreich verteidigen. Allerdings zeigt man Respekt vor dem Gegner, der in der Vergangenheit schon oftmals an der Tür zur Kreisoberliga angeklopft hat. (Thomas Becker)