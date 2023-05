Fußball-Kreisoberliga: Endspurt im Titelkampf beginnt

Die Zeit läuft für die SG Neuenstein: Christian Pfeiffer will am Sonntag gegen Steinbach mit seinem Team einen weiteren Schritt Richtung Titel machen. © Friedhelm Eyert

Hersfeld - Rotenburg – Neun Spiele werden an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga ausgetragen. Zwei Nachholspiele sind bereits am heutigen Freitag in Haunetal (gegen Friedlos) sowie in Ausbach (gegen Gudegrund) vorgesehen. Hier eine Vorschau in Fragen und Antworten.

Wie ist die Lage in der Kreisoberliga im Spitzenkampf?

Für den Tabellenführer Neuenstein beginnt der Endspurt im Kampf um den Titel. Der Vorteil für den Favoriten: Er bestreitet die nächsten drei Heimspiele hintereinander in Untergeis. Sonntag (15 Uhr) trifft das Team um Christian Pfeiffer auf die Hessenliga-Reserve des SV Steinbach, eine Woche später kommt Dittlofrod, dann Weiterode. Vor dieser Heim-Triologie kann der Trainer aufatmen. Denn die Mannschaft ist fast komplett. Leiding, Hebeler, Kolbe und Skrabal sind wieder an Bord oder in Wartestellung. „Wir wollen gewinnen. Wir wollen ein Endspiel am letzten Spieltag in Bebra vermeiden“, sagt Pfeiffer

Da Bebra diesmal turnusgemäß spielfrei ist, kann der Dritte Weiterode durch einen Heimsieg gegen den Vierten Dittlofrod/Körnbach im Verfolgerduell aufrücken. Dass Weiterode im Kampf um die beiden ersten Plätze noch einmal eingreifen kann, ist aber nur theoretischer Natur.

Wie sieht es im Kampf um den Klassenerhalt aus?

Mit Wildeck ist der Direktabsteiger gefunden, jetzt geht es noch um den vorletzten Platz, der die Relegationsteilnahme bedeutet. Friedlos und Burghaun besitzen beide 19 Punkte, Haunetal, 24 Zähler, könnte, sofern es schlecht läuft, ebenfalls noch auf diesen Rang rutschen.

Am heutigen Freitag, 19 Uhr, empfängt die SG Haunetal den FV Friedlos. Für die Gastgeber war der 5:3-Erfolg, der gleichzeitig den ersten Sieg in diesem Jahr bedeutete, Gold wert. Jetzt will die Mannschaft um Spielertrainer Cino Schwab gegen Friedlos nachlegen. Aber der Kontrahent, der zuletzt 0:2 gegen Friedewald verlor, will nicht in diese Verlegenheit kommen. „Es wäre mehr möglich gewesen als die Niederlage“, sagt der scheidende Trainer „Paco“ Garcia. „Die Chancen, vor allem in der ersten Hälfte, waren da.“ Garcia lobt inbesondere Torwart Tobias Winter. „Der hat stark gehalten.“

Haunetal muss am Sonntag nach Friedewald, das bereits jenseits von Gut und Böse liegt, Friedlos fährt nach Niederaula. Das Friedloser Restprogramm in Kürze: Haunetal (A), Niederaula/Kerspenhausen (A), Hohenroda (H), Burghaun (A). Theoretisch könnte es am letzten Spieltag zum Finale um den Relegationsplatz in Burghaun kommen, sofern die Tabellenkonstellation so bleiben sollte.

Wo liegt das Interesse in den anderen Partien?

Noch nicht gerettet sind Gudegrund, das nach dem Freitagspiel in Ausbach (19 Uhr) bei der SG Friedewald/Ausbach am Sonntag die SG Kiebitzgrund auf eigenen Platz erwartet. Die Fahrt, die die „Kiebitze“ am Sonntag antreten, ist mit knapp 51 Kilometern die weiteste in der Kreisoberliga. Hohenroda bestreitet das Derby am Sonntag in Mansbach gegen die SG Wildeck.

Deren scheidender Trainer Mike Lindemann freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem alten Verein, mit dem er 2016 in die Gruppenliga aufgestiegen war. (Hartmut Wenzel )