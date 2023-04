Er kehrt Green Bay den Rücken: Aaron Rodgers wechselt zu den New York Jets

Von: Maximilian Bülau

Verlässt die Green Bay Packers nach 18 Jahren: Quarterback Aaron Rodgers wechselt zu den New York Jets. © Imago/USA TODAY Network

Es brauchte eine Dunkelkammer. Ein sogenanntes „dark-ness retreat“. Vier Tage zog sich Aaron Rodgers, Quarterback und einer der größten Stars der US-amerikanischen National Football League (NFL), im Februar in ein Haus ohne Licht, Strom und Kontakt zur Außenwelt zurück.

Er wollte sich in der Abgeschiedenheit klar werden, ob er seine Karriere fortsetzen solle. Oder ob neben Tom Brady ein zweiter Superstar der aktiven Zeit im American Football den Rücken kehrt. Vor dieser dunklen Zeit habe er zu 90 Prozent dazu tendiert, aufzuhören, sagte der 39-Jährige nun. Doch ihm ging ein Licht auf: Weitermachen stand da, als sich der Nebel lichtete. Allerdings nicht bei dem Klub, der ihn vor 18 Jahren im Draft auswählte. Nicht bei den Green Bay Packers, bei denen er in den vergangenen 15 Jahren der Start-Quarterback war. Rodgers wechselt in den Big Apple. Zu den New York Jets. Und damit spielt einer der besten Spielgestalter der Liga für eines der schlechtesten Teams der vergangenen Jahre.

Was wenig verständlich klingt, ist es aber nur auf den ersten Blick. Rodgers prägte in Green Bay eine Ära. In 15 Jahren führte er das Team aus Wisconsin im Mittleren Westen elfmal in die Playoffs, achtmal zum Titel in der NFC-North und 2011 zum vierten Super-Bowl-Sieg der Klubgeschichte. 31:25 gewannen die Packers damals gegen die Pittsburgh Steelers. Doch jeder weitere Versuch auf den großen Wurf gelang trotz vieler großer Würfe von Rodgers nicht. Erste Risse in der Beziehung des Traumpaares Rodgers/Green Bay gab es dann 2020. Die Franchise wählte in der ersten Runde des Drafts den hochveranlagten Quarterback Jordan Love aus – also einen Nachfolger für den heute 39-Jährigen. Majestätsbeleidigung, hatte er doch damals nie vom Karriereende gesprochen. Gerüchte um einen Abgang gab es seitdem in jeder langen Pause nach dem Super Bowl und vor dem Saisonstart. Der Abgang seiner Lieblingsanspielstation Davante Adams im vergangenen Jahr zu den Las Vegas Raiders war weiterer Zündstoff. In der abgelaufenen Saison verpassten die Packers die Playoffs.

Rodgers verlässt nun also ein Team, das mit ihm, dem Hochveranlagten, freilich immer zu den Titelanwärtern gehörte, auch wenn die Mannschaften, mit denen er in die Saison ging, zuletzt immer größere Baustellen hatten. Und er spielt nun für die Jets, die zwar seit 2011 – und somit länger als jedes andere NFL-Team – auf eine Playoff-Teilnahme warten. Seit dem Jahr, in dem Rodgers mit den Packers der größte Erfolg gelang. Allerdings war das Team aus New York schon in der vergangenen Saison nah dran an und hat nicht zuletzt mit Wide Receiver Garrett Wilson (22) und Cornerback Sauce Gardner (22) zwei der kommenden Stars der Liga im Kader. Zudem verfügen die Jets mit Breece Hall, Zonovan Knight, Michael Carter sowie Ty Johnson über eines der besten Running-Back-Teams der Liga. Neben Wilson wird Rodgers auch in Mecole Hardman, Corey Davis und Allen Lazard freudige Abnehmer für seine Pässe finden – Letzteren kennt er bereits aus Green Bay. Über Nacht ist aus den Jets mit der Verpflichtung von Rodgers ein ernst zu nehmender Titelkandidat geworden. Das haben sich die New Yorker aber einiges kosten lassen. Für den Draft, der von morgen bis Samstag in Kansas City stattfindet, gaben sie die Auswahlmöglichkeiten an Position 13, 42 sowie 207 ab. Ein weiterer Zweitrundenpick im kommenden Jahr kommt hinzu, der zu einem in der ersten Runde wird, sollte Rodgers mindestens 65 Prozent der Jets-Angriffe der Saison auf dem Feld stehen.

Wer sich schon länger mit den Green Bay Packers beschäftigt, dem dürfte dieser Wechsel übrigens wie ein Déjà-vu vorkommen. Rodgers Vorgänger Brett Favre, ebenfalls eine NFL-Legende, nahm 2008 denselben Weg. Auch Favre hatte 1996 einen Super Bowl mit Green Bay gewonnen. Allerdings hatte er damals eigentlich seine Karriere beendet, es sich dann noch einmal anders überlegt. Und weil sich die Packers da bereits auf Rodgers als neuen Quarterback festgelegt hatten, ging er zu den Jets. Nur für ein Jahr, dann zog es ihn weiter zu den Minnesota Vikings. 2010 hörte er wirklich auf. Rodgers neues Arbeitspapier läuft bis zur Saison 2026/2027. Erfüllt er dieses, würde er also sogar noch ein Jahr länger als Favre aktiv sein. Vielleicht geht er aber vorher auch noch einmal in die Dunkelkammer und kehrt dem American Football früher den Rücken. (Maximilian Bülau)