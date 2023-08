0:3 gegen Eichenzell - Ernüchterung in Eiterfeld

Teilen

Auf ins Gewühl: Gleich zu fünft gehen hier die Akteure aus Eiterfeld (in Weiß) und Eichenzell zum Kopfball. Am Ende jubelten die Gäste. © Ralph Görlich

Es wurde nichts mit dem erhofften Dreier zum Start in die Fußball-Verbandsliga.

Eiterfeld – Mit 0:3 (0:3) musste sich der Aufsteiger SG Eiterfeld/Leimbach dem Konkurrenten FC Eichenzell geschlagen geben und muss versuchen, möglichst schnell die leichten Fehler zu vermeiden, um beim Auswärtsspiel beim CSC 03 Kassel bestehen zu können.

„Wir haben leider drei Fehler zuviel gemacht, die der Gast clever genutzt hat. Aber das muss ich dem jungen Team halt zugestehen, denn in jeder neuen Klasse muss man erst einmal ankommen“, zog SG-Trainer Florian Roth nüchtern Bilanz.

Dabei schien seine Mannschaft zumindest in den ersten 20 Minuten sehr wohl angekommen: Angetrieben von Dreh- und Angelpunkt Nils Wenzel marschierte die SG mutig nach vorn und ließ den Gast nur selten aus der eigenen Hälfte kommen. Wenn Eichenzell aber in den Angriffsmodus kam, zeigte es seine Konterqualitäten, die letztlich mit ausschlaggebend für den Auswärtssieg waren.

So, als Sebastian Körner aus 25 Metern abzog (5.), oder als der pfeilschnelle Philipp Pfeiffer an SG-Keeper Tizian Göbel scheiterte (9.). Eiterfeld wirkte zwar optisch überlegen, konnte aber aus seinen Flanken kein Kapital schlagen. In der 22. Minute hatte Boas Kümmel das 1:0 vor Augen, aber Gästetorwart Hanns-Peter Schwarz reagierte glänzend per Fuß.

Besser machte es dann der Gast, als Marc Wettels den Ball auf Körner spielte und der zum 0:1 traf (31.). Als kurz darauf erneut Wettels per Pass Justin Boller bediente und dieser auf den freien Marcel Ludwig legte, stand es nicht nur 0:2 (36.), sondern „gingen da leider schon die Köpfe meiner Jungs runter“, so Trainer Roth.

Folgerichtig dann das 0:3 (41.), als Pfeiffer nach tollem Solo in die Mitte zog und der Flachschuss aus 20 Metern trocken neben dem Pfosten einschlug. Das mögliche 0:4 verhinderte dann in höchster Not Torwart Göbel gegen Boller (40.).

Auch wenn die Partie damit schon zur Pause entschieden war, gab die SG noch nicht klein bei. So hätte Wenzel in der 51. Minute aus 14 Meter den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte ab erneut am ehemaligen Eiterfelder Keeper Schwarz. Aber in der Folge gelang es den Gastgebern, die mit vier U-21-Spielern begonnen hatten, kaum noch, gefährlich vor das Gästetor zu kommen, auch, weil mit Dominik Hanslik ein Unterschiedsspieler im Angriff fehlte.

Der Gast konnte seinerseits mit viel Routine, aber ohne zu glänzen, das Spiel kontrollieren. Als Eiterfelds Daniel Mertens eine strittige Gelb-Rote Karte sah (70.), erlahmten die Bemühungen der Gastgeber, und die Partie plätscherte dem Abpfiff entgegen.

SG Eiterfeld/Leimbach: Göbel - Preis, Kurz (75. H. Stumpf), Sorg, (46. Witzel), Witkowski, Hilpert (46. Mertens), Kümmel (81. B. Stumpf), Kramer, (84. Köller), Müller-Siebert, Wenzel, Reichmann FC Eichenzell: Schwarz - Ganss, Stöder, Pfeiffer (75. Bagci), Ludwig (86. Gutberlet), Körner (80. Link), Budenz (82. Kratz), Wettels, Reith, Kücükler, Boller (56. Rützel) SR: Konrad (Rengershausen), Z: 400. Tore: 0:1 Körner (31.), 0:2 Ludwig (36.), 0:3 Pfeiffer (41.). Gelb-Rot: Mertens

(Michael W. Rimkus)