Erst Playoffs, dann Bundeswehr

Von: Torsten Kohlhaase

Den Ball fast im Blick: Die Niestetaler Tischtennisspielerin Sophia Klee steht ab heute mit dem TTC Weinheim im Halbfinale der Bundesliga. © imago/patrick wichmann

Heute beginnen in der Tischtennis-Bundesliga der Damen die Halbfinal-Playoffs. Mittendrin: Sophia Klee. Zunächst muss die Niestetalerin mit dem TTC Weinheim beim SV Böblingen ran, am Sonntag findet dann das Rückspiel statt.

Im zweiten Duell stehen sich Kolbermoor und Berlin gegenüber. Die Finalspiele sind für den 9. und 11. Juni vorgesehen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir haben im Vorfeld des Halbfinals mit Sophia Klee gesprochen über...

... den Mixed-Wettkampf im Team mit Papa Jürgen am vergangenen Wochenende beim Sandershäuser Pfingstturnier: „Bei mir ist derzeit jedes Wochenende verplant, und ich wollte nochmal raus und auf andere Gedanken kommen. Es war richtig witzig und richtig cool, auch wenn wir nur einen einzigen Satz gewonnen haben. Aber als Ablenkung hat das hervorragend funktioniert.“

... die Vorbereitungen in Weinheim auf den Playoff-Start: „Die Leute im Verein können das noch gar nicht richtig glauben, weil Weinheim ja erst in der vergangenen Saison aufgestiegen ist. Als Erster die Runde abzuschließen und nun um die Deutsche Meisterschaft zu spielen, ist für den Klub ein unglaubliches Ergebnis.“

... die Chancen im Halbfinale: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und es wird auch ein bisschen Glück nötig sein, gerade bei den Fünfsatzspielen. Böblingen hat an Position eins eine unfassbar erfahrene chinesische Abwehrspielerin, gegen die es immer eklig ist, anzutreten. An Nummer zwei spielt Nachwuchstalent Annett Kaufmann, die oft für eine Überraschung gut ist. Genau wie wir sind die von eins bis vier sehr gut besetzt, deshalb wird es sicher ein sehr enges Halbfinale.“

... den Zusammenerhalt in der Mannschaft: „Der ist sehr wichtig. Man sieht es immer wieder, dass Überraschungen allein durch einen guten Teamgeist möglich sind. Klar, am Ende spielt man dadurch keinen besseren Vorhand-Topspin, aber ein, zwei Prozent macht es schon aus. Und darauf kann es am Ende dann auch entscheidend ankommen.“

... das Interesse der Zuschauer: „Weil es so viele Ticket-Anfragen gab, hat der Verein überlegt, in eine größere Halle umzuziehen. Aber wir Spielerinnen wollten das nicht, weil wir uns an unsere Heim-Halle eben gewöhnt haben. Die Stimmung von den Rängen ist enorm wichtig, aber ich glaube, dass sich das insbesondere jeder wünscht, der eine Randsportart betreibt.“

... die lange Pause nach der regulären Saison bis zu den Playoffs: „Das war jetzt eigentlich kein so großes Problem, denn eine klassische Sommer- oder Winterpause gibt es bei uns ja nicht. Jeder war im Training, jeder hat gespielt – wir sind also sehr gut vorbereitet. Ich schaue mir vorher noch ein paar Videos an und bereite mich mental vor. Aber es ist jetzt nicht irgendwie anders als bei einem üblichen Einzel-Wettkampf.“

... den Titel in der Tischtennis-Bundesliga im Vergleich zu einer Deutschen Einzel-Meisterschaft: „Für den Verein hat es natürlich einen größeren Stellenwert als für die Spielerinnen. Tischtennis ist nach wie vor ein Einzelsport, und deshalb zählt der Deutsche Meistertitel nochmal mehr. Aber ich würde es megacool finden, einen solchen Titel zusammen mit einer Mannschaft zu feiern wie im Fußball, Handball oder Basketball. Dieses Erlebnis haben wir dann ja doch eher selten.“

... die Zeit nach den Playoffs: „Erstmal wollen wir das Finale erreichen. Sollte Berlin der Gegner sein, wird das schon eine ordentliche Hausnummer. Danach spiele ich Ende Juni noch zwei Turniere in Tunesien und Kroatien, im Julin geht es für mich zur Bundeswehr. Dort steht die vierwöchige Grundausbildung gemeinsam mit anderen Sportsoldaten an.“