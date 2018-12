Erst 15 - und schon Schiedsrichter bei den Erwachsenen

Ihn bringt so leicht nichts aus der Ruhe: Tim Fieseler ist 15 Jahre und leitet schon jetzt Spiele im Erwachsenenbereich. So wie das Oberligaderby zwischen der FSV Bergshausen und dem TV Jahn.

Er ist einer mit einem ganz besonderen Pfiff. Weil er etwas tut, das sonst in seiner Alterklasse kaum andere tun. Tim Fieseler ist Volleyball-Schiedsrichter – mit gerade einmal 15 Jahren.

Allein das ist in Tagen, in denen es immer weniger junge Menschen gibt, die sich für dieses Ehrenamt begeistern, ja schon eine Geschichte. Beim jungen Kasseler aber kommt noch etwas Besonderes hinzu. Denn er leitet Partien im Erwachsenen-Bereich – auch jene mit einer besonderen Note. So wie das Oberliga-Derby am Wochenende zwischen der FSV Bergshausen und dem TV Jahn.

Auch wenn die Partie weitgehend fair und ruhig verläuft, am Ende versuchen die Gastgeberinnen dann doch mal kurz, dem jungen Unparteiischen zu widersprechen. Mit stoischer Ruhe aber verteidigt Fieseler seine Entscheidung, die Matchball für die Gegnerinnen zur Folge hat. „Ich hab zumindest versucht, mit ihm zu diskutieren“, gibt Tine Selle von der FSV Bergshausen später zu und lacht. „Aber er hat sich darauf nicht eingelassen.“ Momente wie diese kennt der junge Unparteiische. Er berichtet von emotionalen Zwischenrufen, von einer Co-Trainerin, die nach gefühlt jedem zweiten Ballwechsel von ihm gefordert habe, anders zu pfeifen. „Im Männerbereich geht’s hitziger zu“, berichtet er.

Trotzdem: Fieseler kann das ab. Er muss es abkönnen. Noch dazu muss er viele Regeln im Kopf haben. „Bis zu 1000 verschiedene Situationen können in einem Spiel auf ihn zukommen. Die muss er kennen“, erklärt Michael Hölzinger, Schiedsrichter-Lehrwart des Hessischen Volleyball-Verbandes, der stolz ist auf den jungen Schiedsrichter aus Kassel. „Ich bin überzeugt, dass er ein richtig Guter werden kann. Er hat keine Scheu und hat viel Freude an dem, was er macht. Er betritt ein Terrain, das für einen Jugendlichen ungewöhnlich ist. Dazu gehört Mut und Wille.“

Das bescheinigt ihm nach Spielende auch Selle, die FSV-Kapitänin später. „Er hat Bock auf den Job. Und das hat wahrlich nicht jeder.“ Das Alter des jungen Unparteiischen sei zwar ein Thema. Aber Fieseler selbst sorgt gewissermaßen dafür, dass seine 15 Jahre kein Thema werden. „Grundsätzlich bist du bei diesem Alter schon skeptisch. Aber erstens kennen wir Tim jetzt schon ein Weilchen. Und er ist eine Respektsperson. Sein Auftreten bringt das mit sich. Er strahlt Ruhe und Sicherheit aus.“ Eigentlich sei er alles andere als ein ruhiger Typ. „Aber sobald ich auf dem Bock stehe, bin ich die Ruhe selbst“, erklärt der 15-Jährige, der die neunte Klasse der Ahnatalschule besucht und es auch beim zweiten Lieblingshobby Darts eher ruhig mag.

Der Bock, also der Hochsitz des Schiedsrichters am Netz, ist für ihn ein bisschen zur zweiten Heimat geworden. In der vierten Klasse hielt Tim zum ersten Mal einen Volleyball in Händen. Er hat auch mal Fußball gespielt und mal Handball. Aber Volleyball, das war dann klar, ist sein Ding. Da es beim SSC Vellmar kein Jugendteam gibt, in der er selbst spielen könnte, griff er irgendwann zur Pfeife und fand Gefallen daran. „Es macht einfach Spaß“, erklärt er sein ungewöhnliches Hobby. „Aber es ist auch sehr anstrengend. Man muss nach den Regeln pfeifen und dabei gerecht sein.“

40 Spiele hat der junge Unparteiische schon im Erwachsenen-Bereich geleitet, besitzt die Vorstufe zur B-Lizenz. Seine Eltern Manuela und Ralf Fieseler hat er damit überrascht. Sie schauen nun bei all seinen Spielen zu. Im Sinne des Jugendschutzes. Seine Mama erklärt: „Wir haben mit Volleyball nichts am Hut gehabt und erkennen ihn kaum wieder. Aber natürlich unterstützen wir seine Begeisterung. Es ist ungewöhnlich, aber besser, als wenn er auf der Straße abhängen würde.“