Erste Runde des Kreispokals schon Sonntag: Finale wird am 1. Mai ausgetragen

Von: Maurice Morth

Bild vom Fußball-Kreispokalfinale 2022/2023: In Niederhone hatte der SV Reichensachsen um Mick Vogelsang (links) gegen den Lichtenauer FV mit Benjamin Orschel das Nachsehen (0:3). Anders als zuletzt im Juni, soll das Finale der Saison 23/24 nun berreits im kommenden Mai ausgetragen werden. © Marvin Heinz

Bereits am Sonntag steigt die 1. Runde des Fußball-Kreispokals Werra-Meißner. Erstmals wird das Finale am 1. Mai ausgetragen. Wir haben alle Infos zum Pokal gesammelt.

Eschwege – Noch mittendrin in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit 23/24 stecken die Fußballmannschaften aus dem Werra-Meißner-Kreis. Nichtsdestotrotz steht für einige Teams am kommenden Sonntag bereits die 1. Runde des Kreispokals an.

Zur neuen Saison wird es auch einige kleinere Änderungen geben, wie der neue Pokalspielleiter Sven Hagedorn auf der jüngsten Vereinsvertretersitzung mitteilte. Die Übersicht:

Künftig ein Finaltag

Anders als zuletzt im Juni wird das Finale des Kreispokals in der neuen Saison bereits am Mittwoch, 1. Mai, 2024 ausgetragen. Es soll mit dem Endspiel des Pokals der Reservemannschaften stattfinden und so ein „Pokalfinaltag“ für noch mehr Attraktivität des Wettbewerbs geschaffen werden.

Dementsprechend finden auch die anderen Pokalrunden früher statt. Neben der 1. Runde am kommenden Sonntag wird das Achtelfinale bereits am Sonntag, 30. Juli, gespielt, das Viertelfinale am Freitag, 15. September, und das Halbfinale dann im neuen Kalenderjahr 2024 am Samstag, 30. März.

Gemäß der Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes erfolgt eine Verlängerung, steht es nach Abpfiff der 90 Minuten Remis. Möglich ist aber, dass sich beide Vereine vor dem Spiel auf ein direkt folgendes Elfmeterschießen einigen.

29 Teams gemeldet

29 Vereine aus dem Werra-Meißner-Kreis haben Mannschaften für die neue Pokalspielzeit gemeldet. Die Teams, die den Fußballkreis überregional vertreten, der SV Adler Weidenhausen, der Lichtenauer FV, die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach, der SV Reichensachsen und der VfL Wanfried, sind für das Achtelfinale am 30. Juli gesetzt.

Die verbliebenen zehn Kreisoberligisten, acht A-Ligisten und drei B-Ligisten versuchen, in diese Runde einzuziehen.

Die Vorqualifikation bestritten am vergangenen Wochenende bereits der ESV Blau-Weiß Walburg - SG Ziegenhagen/Ermschwerd (1:4) und der SC Eintracht Germerode zog kampflos gegen den FC Hessen Witzenhausen in die nächste Runde ein.

Bereits jetzt steht aufgrund der Setzung fest, welche Mannschaften im Achtelfinale auf die höherklassigen Teams aus dem Werra-Meißner-Kreis treffen können: SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (Sieger SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund - TSG Eschenstruth), VfL Wanfried (Sieger aus SG FSA - TSV Wichmannshausen), SV Reichensachsen (Sieger aus SpVgg Hopfelde-Hollstein - TSV Waldkappel). Außerdem machen die Endspiel-Abonnenten der vergangenen Jahre, der Lichtenauer FV und der SV Adler Weidenhausen, den Einzug ins Viertelfinale unter sich aus.

Die Duelle der 1. Runde

Als gerne gesehene erste Standortbestimmung betrachten viele Trainer die 1. Pokalrunde am kommenden Sonntag. Gleichzeitig erlaubt diese Frühphase der Saison sicherlich auch die eine oder andere Überraschung.

Aus heimischer Sicht dürfte vor allem das Duell der Kreisoberligisten SV 07 Eschwege und SG Wehretal auf der Torwiese interessant werden, schließlich muss sich die Elf von Florian Mönche das erste Mal auf dem Niveau der höchsten Spielklasse im Werra-Meißner-Kreis beweisen.

Vorqualifikation

ESV Walburg - Ziegenhagen/Erm. 1:4



FC Hessen WZ - SC Germerode 0:3 W



1. Runde am Sonntag (alle 15 Uhr)

SSV Witzenhausen - FC Großalmerode



SC Germerode - SC Niederhone



SG Werratal - SG Sontra



SG P/S - TSG Eschenstruth



RW Fürstenhagen - SG Meißner



SG Kamm./Berk. - TSG Fürstenhagen



Ziegenhagen/Erm. - TSG BSA



VfR Wickenrode - SG HNU



SV 07 Eschwege - SG Wehretal



1. Runde am Mittwoch, 26. Juli

Hopfelde-Holl. - TSV Waldkappel (18.30)



SG FSA - TSV Wichmannshausen (19.00)

Reserveteam-Pokal künftig wohl jährlich Der Fußball-Kreispokal für Reservemannschaften soll künftig im Fußball-Kreis Werra-Meißner jährlich ausgetragen werden, darauf verständigten sich die Vereinsvertreter jüngst bei der Besprechung der Saison 2023/2024 in Reichensachsen. Das Achtelfinale soll bereits am Sonntag, 30. Juli, ausgetragen werden, die Auslosung findet erst heute statt. Für die weiteren Spieltage hat der neue Pokalspielleiter Sven Hagedorn den Dienstag, 3. Oktober (Viertelfinale) sowie den Samstag, 3. März (Halbfinale), vorgesehen. Das Pokalfinale 23/24 soll wie der „große“ Kreispokal am Mittwoch, 1. Mai, 2024 ausgetragen werden.

