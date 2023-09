Es darf gejubelt werden: SV Adler lässt beim 5:0 Frust der letzten Spieltage raus

Fußball-Hessenliga

+ © Florian Künemund Lassen den Frust der letzten Spieltage raus: Dreifach-Torschütze Jan Gerbig (rechts) nach seinem Treffer zum 4:0 jubelt mit Jannis Beng. © Florian Künemund

Endlich gewonnen: SV Adler Weidenhausen holt gegen Hanau drei wichtige Punkte.

Weidenhausen – Als Jan Gerbig nach seinem Treffer zum 4:0 zu den Fans an die Bande lief und seinen Emotionen mit Jubelschreien und -gesten freien Lauf ließ, war klar: Der erste Saisonsieg in der zweiten Hessenligasaison ist dem SV Adler Weidenhausen nicht mehr zu nehmen, nach einem schwachen Start mit vier Niederlagen und einem Remis.

Gegen den Hanauer FC setzten sich die Schwarz-Grünen mit einer starken zweiten Halbzeit deutlich ab und siegten am Ende sogar 5:0. Matchwinner war Gerbig mit einem Dreierpack. „Dieser Sieg heute war brutal wichtig für uns. Denn je länger man nicht gewinnt, desto mehr setzt sich das in den Köpfen fest“, sagte Jan Gerbig nach dem Spiel.

SV Adler nutzte vorne jede Chance

In der ersten Halbzeit hatte Weidenhausen mit den spielstarken Gästen sein Tun. Hinten blockten die Innenverteidiger Tonio Binneberg und Lennart Müller immer wieder kurz vor knapp, auch Keeper Johannes Klotzsch faustete ein paar Hereingaben gerade eben so vor einschussbereiten Gegenspielern weg.

Eine final zwingende Torchance ergab sich für Hanau aber nur per Distanzschuss: Ein Strahl aus 25 Metern klatschte an den Pfosten (15.).

Einer der entscheidenden Pluspunkte für den SVA war: Die Mannschaft selbst nutzte vorne jede Chance, die sich auftat. Nach einer halben Stunde beispielsweise. Infolge einer Ecke der Gäste schaltete Weidenhausen schnell um, Sören Gonnermann schickte Sturmpartner Jan Gerbig auf die Reise.

Der konnte nur per Foul gestoppt werden. Den Freistoß zirkelte die Nummer 11 Weidenhausens selbst in seiner unnachahmlichen Manier aus circa 20 Metern haargenau in den Winkel zur 1:0-Führung - Traumtor.

Entfesselt nach der Halbzeitpause

Das 2:0 legte Gonnermann mit einem nicht minder schönen Treffer kurz vor dem Pausenpfiff nach. Bruder Tim spielte von der Strafraumkante einen cleveren Lupfer über die Abwehrkette. Sören Gonnermann stahl sich im Rücken seines Gegenspielers davon, nahm den nicht einfach zu verarbeitenden Ball mit dem langen Bein an und vollendete im Fallen ins lange Eck zum wichtigen 2:0. Halbzeit.

Nach Wiederbeginn spielte der Adler wie entfesselt und rannte aggressiv Richtung Hanauer Tor an. Jan Gerbig blockte in der 50. Minute den Pass eines Innenverteidigers in einer Pressing-Situation am gegnerischen Sechzehner, erlief sich den Ball in der Box und vollendete eiskalt zum 3:0.

Schon das war die Vorentscheidung. Doch nach seinem eingangs beschriebenen Treffer zum 4:0 nach gut einer Stunde brachen alle Dämme und es war endgültig klar, dass Weidenhausen seine ersten drei Punkte in dieser Serie feiern wird. Hier schnappte sich Gerbig eine eigentlich zu lang geratene Flanke an der Strafraumkante, zog aber wieder vorbei an seinem Gegenspieler und hämmerte den Ball ins lange Eck.

„Haben uns für eine starke Leistung belohnt“

Von Hanau kam in der Folge nichts mehr. Jan Gerbig (68.) und Sören Gonnermann (70.) ließen noch zwei weitere Großchancen aus, ehe der zuvor eingewechselte Neuzugang vom SV Reichensachsen Jakub Swinarski zehn Minuten vor Ende mit einem Flachschuss aus 16 Metern neben den Pfosten den 5:0-Endstand markierte.

„Wir hatten im letzten Heimspiel beim 0:0 gegen Steinbach schon den Sieg verdient. Heute haben wir uns für eine starke Leistung belohnt. Wir haben immer an uns geglaubt und wussten, dass wir den ersten Sieg holen, wenn wir das aufs Feld bringen, was wir können“, bilanzierte ein abgekämpfter Dreifach-Torschütze Jan Gerbig.

(Florian Künemund)