Oliver Küch wird Spielertrainer bei Handball-Bezirksoberligist HSG D/R/S

Von: Marvin Heinz

Teilen

Zufrieden über die Nachfolgelösung: (von links) Alexander Hobbie-Weishaar, Oliver Küch und Daniel Hassenpflug. © Marvin Heinz

Die HSG Datterode/Röhrda/Sontra geht mit Spielertrainer Oliver Küch in die neue Spielzeit in der Handball-Bezirksoberliga.

Röhrda – Der 34-jährige Spielmacher wird somit Nachfolger von Liviu Pavel. Der Europapokalsieger betreute die Ringgauer in den vergangenen zwei Jahren.

„Wir hoffen, mit Oliver Küch eine langfristige Lösung gefunden zu haben“, sagt Männerwart Daniel Hassenpflug.

Laut dem zweiten Vorsitzenden Sascha Fissmann steht mit Küch auf der Kommandobrücke in der kommenden Spielzeit insbesondere die Weiterentwicklung der jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Vordergrund: „Außerdem haben wir Oliver Küch binden können. Nach seinen starken Leistungen war sicherlich der eine oder andere Verein hinter ihm her.“

Identifikation mit dem Verein schaffen

Der frischgewählte Vorsitzende Thomas Lobgesang sieht viel Potenzial aufgrund der eigenen Jugendarbeit. „Wir sind eine der wenigen Mannschaften, die noch aktiv Nachwuchsarbeit betreiben. Nun geht es auch darum, eine Bindung zum Verein herzustellen und beim Übergang in die Seniorenmannschaft eine Identifikation mit dem Verein herzustellen. Dafür ist Oliver der richtige Mann“, sagt Lobgesang.

Für Küch, der in der vergangenen Spielzeit 147 Tore markiert hat, war es keine unüberlegte Entscheidung. „Es hat aber etwas gebraucht“, gesteht er und fügt hinzu: „Ich kenne die Mannschaft und arbeite gern mit ihr zusammen.“

Seine Spielzeit wird er zwar reduzieren wollen, aber ein „harter Cut“ sei zu Beginn noch nicht möglich, sagt der Familienvater. In den Augen des Bankkaufmanns kann dieser Schritt nur in Etappen möglich sein, während er die jungen Spieler auch nicht prompt ins kalte Wasser schmeißen will.

„Beste Lösung, die wir als Verein wählen konnten“

Der gleichberechtigte Trainer Alexander Hobbie-Weishaar ist sehr glücklich mit der Personalentscheidung. „Es ist die beste Lösung, die wir als Verein wählen konnten. Ich komme mit Oliver sehr gut klar, wir liegen auf einer Wellenlänge und werden uns die Aufgaben teilen“, erzählt der 35-jährige Hobbie-Weishaar.

Sein neues Pendant will zwei Wochen vor dem Start der Vorbereitung am 5. Juli kein tabellarisches Saisonziel ausgeben. Die Entwicklung stehe nun im Vordergrund wiederholt auch Küch, der schon in der Vergangenheit die Antworten lieber auf der Platte gab.

Für die zweite Mannschaft der HSG Datterode/Röhrda/Sontra werden in der kommenden Spielzeit derweil Daniel Hassenpflug und sein Cousin Andreas Hassenpflug zuständig sein. „Dabei liegt uns die Bindung zwischen erster und zweiter Mannschaft am Herzen“, sagt Daniel Hassenpflug abschließend.

(Marvin Heinz)