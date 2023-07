Es soll kein einjähriges Gastspiel werden: VfL Wanfried vor Abenteuer Gruppenliga

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

VfL-Trainer Alexander Henke (Mitte) mit einem Teil seiner Neuzugänge: (von links) Luca Schmerbach, Jacob Hermann, Faisal Al Hamdam, Maurice Burdzik, Niclas Dollinger, Sebastian Zeuch, Soroosh Zamani, Ali Zeid. Es fehlen Fynn-Luca Eilers, Farzad Amani, Nils Winter und Tim Herwig. © Stefan Konklowsky

Zur Saison 23/24 startet der VfL Wanfried nach einigen Anläufen endlich in der Fußball-Gruppenliga Kassel - und hat durchaus ambitionierte Ziele.

Wanfried – Statt TSV Waldkappel und SG Wehretal nun KSV Hessen Kassel II und SG Calden/Meimbressen. Man wird sich an neue Namen im Wanfrieder Werrastadion gewöhnen müssen, wenn am 6. August der Startschuss in das Abenteuer „Gruppenliga“ für den VfL Wanfried beginnt.

Und welche große Herausforderung auf alle Beteiligten wartet, ist den Brombeermännern durchaus bewusst, wie der sportliche Leiter Christoph Hoffmann im WR-Interview erklärt.

Großer Sprung von KOL Werra-Meißner

„Wir brauchen nur nach Herleshausen schauen, um zu sehen, wie groß der Sprung von der Kreisoberliga Werra-Meißner in die Gruppenliga Kassel ist. Generell haben die Aufsteiger aus unserem Kreis es immer schwer gehabt im Kampf um den Klassenerhalt. Und da wir den als Saisonziel ausgerufen haben, ist uns auch klar, dass wir uns verstärken mussten“, so Hoffmann, der sich mit der abgelaufenen Wechselperiode sehr zufrieden zeigt.

„Das, was machbar ist, haben wir umgesetzt. Sebastian Zeuch (SG Wehretal) und Niclas Dollinger (TSV Wichmannshausen) sind gestandene Kreisoberligaspieler und werden uns hoffentlich helfen, unsere Baustelle in der Innenverteidigung schließen zu können. Fynn-Luca Eilers, Soroosh Zamani und Maurice Burdzik (alle SV Adler Weidenhausen II) sind die Hoffnungsträger in der Offensive und bringen entsprechende Erfahrung mit“, freut sich Hoffmann über den bevorstehenden Konkurrenzkampf.

Vorbereitung läuft schon seit dem 27. Juni

„Aktuell sind wir mit 26 Spielern im Kader der ersten Mannschaft breit aufgestellt, von daher ist es sehr gut, dass wir mit der Zweiten den Sprung in die Kreisliga A geschafft haben, um auch denen, die es nicht gleich schaffen, eine adäquate Spielmöglichkeit anbieten zu können.“

Bereits seit dem 27. Juni läuft die Vorbereitung bei den Brombeermännern, die mit Cheftrainer Alexander Henke, Co-Trainer Axel Aust und Torwarttrainer Andreas Graz auch im Trainerstab sehr gut aufgestellt sind.

„Die drei ergänzen sich gut und sind ein Glücksfall für uns. Auch die Chemie zur Mannschaft – die bis zu vier Trainingseinheiten in der Woche absolviert – stimmt, ebenso zu den Verantwortlichen der zweiten Mannschaft“, freut sich Hoffmann über die Harmonie im Verein.

„Werden uns wieder an Niederlagen gewöhnen müssen“

„Wir wissen natürlich, dass Harmonie auch ein Teil mit Erfolg verbunden ist und wir werden uns auch wieder an Niederlagen gewöhnen müssen. Dann wird sich zeigen, wie stabil wir sind“, hebt der langjährige Spielmacher des VfL auch den warnenden Zeigefinger ein wenig in die Höhe.

„Wenn es etwas gibt, was ich mir in den letzten Monaten anders gewünscht hätte, dann sicherlich unser Startprogramm für die neue Serie“, weiß er genau, was den Neuling erwartet.

Schwerer als mit dem letztjährigen Tabellendritten SG Hombressen/Udenhausen zu Hause und den folgenden Auswärtsspielen beim letztjährigen Vizemeister KSV Hessen Kassel II und dem Tuspo Grebenstein (Platz 8) hätte der Start kaum sein können.

Doch der Optimismus und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten überwiegen beim VfL und so spürt man die große Vorfreude bei allen Beteiligten immer wieder auf die in knapp drei Wochen startende Saison in das bisher größte Wanfrieder Fußballabenteuer.

Der Gruppenliga-Kader 23/24 des VfL Wanfried: Tor: Jan Just, Merlin Schuchhardt.

Abwehr: Leonardo Heinrich, Niclas Dollinger, Sebastian Zeuch, Ayvaz Baijra, Pascal Schlanstedt, Luca Schmerbach, Felix Schuchhardt, Lennart Zeuch.

MIttelfeld und Sturm: Maurice Burdzik, Fyn Luca Eilers, Soorosh Zarmani, Farzad Armani, Faissal al Hamdan, Ali Zeid, Dominic Just, Marcell König, Niklas Holzenleuchter, Mustafa Zeid, Fabian Voss, Chinedu Ougugu, Wilhelm Löffler, Martin Börner, Lennart Wetzestein, Julian Schlegel, Daniel Schwindt, Niklas Freuches

Neuzugänge: Maurice Burdzik, Fynn-Luca Eilers, Soorosh Zarmani (alle SV Adler Weidenhausen II), Niclas Dollinger (TSV Wichmannshausen), Sebastian Zeuch (SG Wehretal), Farzad Armani (VfL Kassel), Faissal al Hamdan, Ali Zeid (beide SV Hessische Schweiz) und Luca Schmerbach (eigene Jugend).

Abgänge: Keine.

Hinrunden-Spielplan für den VfL Wanfried in der Gruppenliga 23/24: VfL - Hombressen/U (So, 6. August)

KSV Hessen II - VfL (So, 13. August)

Grebenstein - VfL (So, 20. August)

VfL - Türkgücü Kassel (So, 27. August)

Hertingsh. - VfL (So, 3. September)

VfL - Heiligenrode (So, 10. September)

Calden/Meim. - VfL (So, 17. September)

VfL - Reinhardsh. (So, 24. September)

VfL - Rothwesten (Fr, 29. September)

VfL - KSV Hessen II (Di, 3. Oktober)

VfL - Wilhelmshöhe (So, 8. Oktober)

GSV Baunatal - VfL (So, 15. Oktober)

VfL - Vollmarshausen (So, 22. Oktober)

Kaufungen - VfL (So, 29. Oktober)

VfL -Espenau (So, 5. November)

Wolfsanger - VfL (So, 12. November)

Hombressen/U - VfL (So, 19. November)

(Stefan Konklowsky)