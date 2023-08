Als Radreisende über die Alpen und zurück: Zwei Eschweger mit spektakulärer Tour

Von: Maurice Morth

Teilen

Trotz der Strapazen auf dem Rad fast immer mit guter Laune bei der Sache: Dirk Bremser (links) und Roberto Huke, die von Eschwege aus eine Rundtour durch die Alpen hinlegten. © Privat

Dirk Bremser und Roberto Huke bewältigten auf dem Rad 2000 Kilometer mit 19 000 Höhenmetern von Eschwege bis Italien und zurück. Über den Trip sprachen wir mit den Eschwegern.

Eschwege – Aus dem Alltag ausbrechen, den Kopf frei bekommen und einfach einmal das tun, worauf man Lust hat: Genau das haben die in Eschwege lebenden Dirk Bremser (52) und Roberto Huke (50) vor wenigen Wochen gemacht.

Von der Kreisstadt aus brachen der Physiotherapeut und der Betriebswirt als Radreisende gen Alpen auf, legten in 17 Tagen 14 Etappen mit unfassbaren 2000 Kilometern und 19 000 Höhenmetern zurück, passierten Teile von Österreich, Italien und der Schweiz.

Anspruchsvolle und wunderschöne Höhepunkte

Ihr Weg führte sie unter anderem nach Eberfing in Bayern, Innsbruck in Österreich, Bergamo in Italien, den Comer See an der Grenze von Italien und der Schweiz und über Garmisch-Partenkirchen wieder zurück nach Eschwege. Zwischendrin lagen immer wieder anspruchsvolle aber zugleich auch wunderschöne Höhepunkte der Alpen wie der Brennerpass, das Stilfser Joch, der Gardasee und der Reschenpass.

„Eigentlich wollten wir bis Rom fahren und mit dem Zug zurückreisen, aber wegen schwerer Unwetter in der Region Emilia-Romagna haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, eine Rundreise aus unserer Tour zu machen. Nach den ersten drei Tagen waren wir also ziemlich im Freestyle unterwegs, haben uns immer neue Ziele gesucht“, erzählt Dirk Bremser.

Wunderschönes Bergseepanorama: der Schwarze See bei Nauders. © Privat

Knapp 200 Kilometer rissen die beiden Freunde am Tag auf ihren Gravelbikes ab, die durch zusätzliche 20 Kilo an Gepäck beschwert waren. „Wir hatten das Notwendigste dabei, für den absoluten Notfall auch Schlafsäcke. In der Regel haben wir es aber hinbekommen, am Ende des Tages eine Unterkunft zu finden“, sagt Roberto Huke.

Schlechte Laune war auch mal mit dabei

Herausfordernd war bei der Tour nicht nur die bloße Strecke, sondern auch die Technik: Denn anders als auf dem Rennrad war der Wiegetritt wegen des Gepäcks kaum möglich und die Entlastung des Rückens während der Fahrt längst nicht so einfach.

„Auch das Bremsverhalten und die Kurvenlage werden anders. Ich habe mich immer gefreut, wenn es wieder einen Berg hinauf ging. Das war zwar anstrengender, aber nicht so anspruchsvoll wie eine Abfahrt mit Serpentinen aus einer Höhe von 2800 Metern“, sagt Huke.

Ein Zwischenstopp: die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen. © Privat

Mit der reinen körperlichen Anstrengung hatten die Radsportler, die noch regelmäßig an Amateurrennen teilnehmen, keine Probleme, wohl aber hier und da einmal mit der Laune: „Es gab Etappen, da ist man auch einmal 100 Kilometer gegen den Wind gefahren, da hat man dann schon die Schnauze voll“, gibt Huke zu.

Bremser ergänzt mit einem Lachen: „Oder als wir beispielsweise in Brixen vollkommen fertig angekommen sind und festgestellt haben, dass wir noch 300 Höhenmeter bis zum Hotel zurücklegen müssen. Das waren dann Abende, da konnten nur ein Bier und ein Schnaps helfen.“

„Kriege gleich wieder Gänsehaut“

Die Kunst sei es für beide Sportler gewesen, jeden Morgen erneut auf das Fahrrad zu steigen. Und dafür wurden sie letztlich auch Etappe für Etappe belohnt, auf Waldwegen, Schotterpisten, Landes- und Bundesstraßen: „Wir haben atemberaubende Bergpanoramen gesehen, hatten tolle Unterkünfte und haben die größte Gastfreundschaft erlebt. Wenn ich beispielsweise an die Strecke von Bormio über das Stilfser Joch denke, dann kriege ich gleich wieder eine Gänsehaut“, sagt Bremser.

In Italien: Ausblick auf den Gardasee. © Privat

Ohne einen einzigen Unfall und ohne eine einzige Panne seien sie durch ihren mehr als zweiwöchigen Alpentrip gekommen – das sei auch ein Verdienst des Materials.

„Dabei haben wir große Hilfe von der Bike Academy Werra-Meißner erfahren. Ohne die Unterstützung von Adam Biewald wäre diese tolle Erfahrung schlicht nicht möglich gewesen“, so das abschließende Dankeschön von Bremser und Huke.

(Maurice Morth)