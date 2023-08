Verbandsgericht könnte Landesliga-Abstieg der Handballer vom Eschweger TSV kippen

Von: Maurice Morth, Alicia Kreth

Die Niedergeschlagenheit war Eschweges Kapitän Mike Guthardt (rechts) und seinen Mannschaftskollegen nach dem Abstieg von der Landesliga in die Bezirksoberliga Anfang Mai ins Gesicht geschrieben. ARCHI © Marvin Heinz

Nach einem Herzschlagfinale zwischen Eschweger TSV und TG Rotenburg musste Eschwege von der Landesliga in die Bezirksoberliga absteigen. Nun könnte aber alles doch ganz anders kommen.

Eschwege/Rotenburg – Die Vorbereitungen auf die neue Handball-Saison 2023/2024 laufen auf Hochtouren. Die Planungen abseits des Feldes sind größtenteils abgeschlossen und auch die Kader stehen fest. Doch nun bahnt sich in Rotenburg und Eschwege erneut große Verwirrung an – wie schon vor drei Monaten zum Abschluss der vergangenen Spielzeit.

Alte Verwirrung

Damals, am Samstag, den 6. Mai, kam es zwischen den beiden Landesligisten TG Rotenburg und Eschweger TSV zum Herzschlagfinale. Der letzte Spieltag sollte entscheiden, welches der beiden Teams die Klasse hält und welches den Gang in die Bezirksoberliga antreten muss.

Nach dem letzten Spieltag trat dann die unwahrscheinliche Situation ein, dass beide Teams punktgleich sind. Rotenburg punktete (24:24) beim VfL Wanfried und der ETSV gewann sein letztes Heimspiel gegen Wesertal mit 25:22. Damit hatte die TGR am Ende das bessere Ende für sich.

Unsicherheit herrschte aber dennoch bis in die Nacht hinein. Erst gegen 0.40 Uhr am Sonntagmorgen war klar: Rotenburg hat den Klassenerhalt sicher, denn nun wies die Tabelle im Internetportal Nuliga, in der die TG als Zehnter und der ETSV auf Rang elf geführt worden sind, die Regelung auch offensichtlich aus.

Laut der Spielordnung des Deutschen Handball-Bundes mit Zusatzbestimmung des Hessischen Handball-Verbandes (HHV) wurde nämlich nicht der direkte Vergleich herangezogen – bei dem hätten die Fuldastädter den Kürzeren gezogen.

In der Verordnung (§43, b) heißt es unter dem vierten Punkt: „Ist bei den für Meisterschaft, Auf- und Abstieg maßgeblichen Tabellenplätzen eine Punktgleichheit durch Wertung gemäß $50 Ziffer 1 SpO zustande gekommen, so gilt die nicht vom Punktabzug betroffene Mannschaft als besser platziert.“

Konkret ging es dort um die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls und den Nichtantritt zum Auswärtsspiel bei der HSG Großenlüder/Hainzell aufgrund Personalmangels seitens des ETSV. Jubel herrschte demnach also in Rotenburg, Frustration in Eschwege.

Neue Verwirrung

Doch nun nimmt das Geschehen rund einen Monat vor Saisonstart erneut an Fahrt auf. Der Eschweger TSV legte nach unseren Informationen beim Verbandssportgericht Protest gegen diese Wertung ein – und hat kürzlich Recht bekommen.

Dies zeigt sich auch im Internetportal Nuliga. In der Landesliga-Tabelle der Saison 2022/2023 wird der Eschweger TSV als Zehnter nun wieder vor der TG Rotenburg aufgeführt, die damit nun den ersten Abstiegsplatz belegt.

Der Hessische Handball-Verband schrieb am gestrigen Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung, dass man sich derzeit noch berate und zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben könne. „Die Entscheidungen werden aber zeitnah fallen“, heißt es von Geschäftsführer Andreas Hannappel weiter.

Sowohl der HHV als auch die TG Rotenburg haben nach unseren Informationen noch die Möglichkeit, gegen das Urteil binnen 14 Tagen Einspruch einzulegen. Angesichts des laufenden Verfahrens wollten sich weder die Verantwortlichen der TG Rotenburg noch des Eschweger TSV zur derzeitigen Situation äußern.

(Alicia Kreth und Maurice Morth)