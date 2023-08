Ex-Nationalspieler Wolf über die Basketball-WM: „Traue den Jungs eine Medaille zu“

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Basketball hat immer noch einen großen Stellenwert in seinem Leben: Horst Wolf, Sponsoríng-Mitarbeiter bei Bundesligist BG Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd

Die Basketball-Weltmeisterschaft hat gestern bis zum 10. September auf den Philippinen, Indonesien und Japan begonnen.

Göttingen – Wir sprachen unter anderem über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft (81:63 gegen Japan) mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Horst Wolf.

Wie und wo verfolgen sie die Basketball-Weltmeisterschaft, die ja gestern begonnen hat?

Ich werde auf MagentaSport gucken. Dann habe ich mir die App heruntergeladen, um da unter anderem auch Statistiken verfolgen können. Ob es durch die Zeitversetzung immer passt, muss ich sehen, aber auf Magenta Sport gibt es ja auch zeitversetzte Übertragungen. Die Spiele der Deutschen schaue ich auf jeden Fall.

Was trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft zu?

Große Experten sagen ja, dass das deutsche Team eine Medaille holen kann. Die letzten Vorbereitungsspiele gegen Kanada, gegen Griechenland und auch die knappe Niederlage gegen die USA waren ja vielversprechend. Ich fände es für den deutschen Basketball gut, und ich traue es den Jungs auch zu, dass sie eine Medaille holen können.

Welchen Eindruck haben Sie vom Bundestrainer, dem Kanadier Gordon Herbert? Ist er der richtige Trainer?

Offensichtlich, sonst hätten wir den Erfolg – immerhin Bronze geholt – letztes Jahr bei der Europameisterschaft nicht gehabt. Herbert hat es wirklich geschafft, aus diesen Individuen, sicherlich nicht die einfachsten Typen, ein Team zu bilden. Daher eine gute Lösung, ihn als Bundestrainer zu verpflichten.

Wenn Sie die heutige Nationalmannschaft mit der zu Ihrer Zeit vergleichen. Was hat sich geändert?

Anfang der 80er Jahre habe ich drei A- und fünf B-Länderspiele bestritten. Für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles war ich im erweiterten Kader. Damals haben wir noch ein Bier in der Kabine getrunken nach dem Training. Das gibt’s sicherlich heute nicht mehr. Es ist alles viel professioneller geworden. Die Athletik hat sich enorm weiterentwickelt. Ich war zwar auch ein recht guter Dreierschütze, mit mir haben die Trainer aber immer geschimpft, wenn ich Dreier versucht habe. Erst durch Dirk Nowitzki ist das aufgelockert worden, dass eben auch die großen Spieler Dreier werfen dürfen.

Im Vorfeld dieser WM hat es ein wenig Irritationen, wenn nicht gar Ärger zwischen Kapitän Dennis Schröder und Maximilian Kleber, der in der NBA bei den Dallas Mavericks spielt, gegeben. Schröder hatte kritisiert, dass Kleber die EM 2022 ausgelassen habe und allgemein sein fehlendes „Commitment“ bemängelt.

Mitbekommen habe ich es nur über die Presse. Das zeigt aber auch, dass wir nicht so einfache Charaktere haben, was aber Herbert gut unter einen Hut kriegt. Ich vermute, dass eben Schröder und Kleber sich nicht so gut riechen können. Die Lösung, dass Kleber nun nicht spielt, ist wohl für beide Seiten die beste.

Ist Schröder, der ebenfalls in der NBA bei den Toronto Raptors unter Vertrag ist, der verlängerte Arm des Bundestrainers?

Das ist Schröder zweifellos.

Einige deutsche Spieler stehen bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. Ist dies eine gute Entwicklung für den deutschen Basketball?

Sowohl als auch. Natürlich ist es gut, weil die europäischen Ligen noch stärker sind als die Basketball-Bundesliga. Dort können sie sich weiter entwickeln, sich auch noch steigern. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir mehr deutsche Nationalspieler in der BBL hätten. Aber das ist ja auch ein finanzielles Thema. Im Ausland werden ganz andere Gehälter gezahlt als in der BBL. Das sieht man ja auch hier vor Ort bei der BG. Es wird wohl in Zukunft besser werden, aber aktuell noch nicht.

Der ehemalige deutsche Bundestrainer Dirk Bauermann hat mal die Aussage getätigt, dass die US-Spieler in der Bundesliga in den USA Kisten in Supermärkten einräumen würden.

Ich glaube nicht, dass diese Aussage ganz so extrem zu bewerten war. In den USA gibt es eine Riesenauswahl von Spielern. Das sind damals Spieler gewesen, die in den USA keine Chance auf die NBA hatten. Heutzutage wird in der BBL wesentlich besser Basketball gespielt. Ein Mark Smith (letztes Jahr spielte er bei der BG Göttingen, die Red.) hatte es ja fast in die NBA geschafft. Daher ist der europäische Basketball inzwischen viel näher an die NBA herangerückt.

Ihre Söhne Enosch und Julius sind ja in Ihre Basketball-Fußstapfen getreten. Was war der Grund, dass keiner der beiden mal in Göttingen gespielt hat?

Da muss man die BG-Trainer fragen, warum es nicht gepasst hat. Die beiden hatten in ihren Klubs immer gute Verträge. Julius war kurz davor, bei Johan Roijakkers ins Team der BG zu rutschen. Johan hat sich aber für Stephan Haukohl entschieden.

Nun ist mit DYN anstelle von MagentaSport ein neuer Partner der BBL und somit der Basketball-Übertragungen eingestiegen. Ein guter Deal?

Ich persönlich finde es einen Superdeal. Natürlich kommt da mehr Arbeit auf uns zu. Aber wir können mehr Bewegtbilder über Social Media freigeben, was inzwischen ja auch ein wichtiges Medium gerade für die Fans und die junge Generation geworden ist. DYN schüttet auch mehr Fernsehgelder aus und für jedes Abo, was in unserer Region abgeschlossen wird, gibt DYN ein Euro an die Jugendarbeit weiter. Die sehr gute Qualität von MagentaSport dürfte nicht weniger sein bei DYN.

Wer sind für Sie die Favoriten auf den WM-Titel?

Die USA, aber auch Kanada und Spanien. (Walter Gleitze und Helmut Anschütz/gsd)