Niederaulas Fabian Koch überragt im Abschluss

Stark am Ball: Fabian Koch (rechts) von der SG Niederaula/Kerspenhausen gelangen drei Tore. © Hartmut Wenzel

Den Fußballern der SG Niederaula/Kerspenhausen liegt der Asbacher Sportplatz. Nachdem der Kreisoberligist im Frühjahr dort Pokalsieger wurde, zog das Team von Ernest Veapi am Sonntagabend dort mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg über Gastgeber Hessen/SVA/SpVgg in die nächste Runde ein.

Asbach – SG Hessen/SVA/SpVgg. Hersfeld - SG Niederaula/Kerspenhausen 1:5 (1:2). Fast 150 Zuschauer wollten dieses Spiel der alten Rivalen, die sich früher in der Gruppenliga und Kreisoberliga nichts schenkten, sehen. Und sie sahen einen zunächst sehr engagiert auftretenden Gastgeber, der in den ersten 20 Minuten klar den Ton angab, es aber nicht schaffte, den Ball über die Linie zu bugsieren oder am glänzend aufgelegten Keeper Marvin Freisinger scheiterte.

Mit Unterstützung der Hessen-Abwehr gelang dem überragenden Fabian Koch die Führung. Bei dieser Aktion verletzte sich Torwart Mehmet Ali Mercimek ohne Fremdeinwirkung, als Fabian Koch auf ihn zulief, und musste anschließend passen. Damit ging auch die Überlegenheit der Heimelf verloren. Für Mercimek ging der Torwart der zweiten Mannschaft, der zufällig unter den Zuschauern war, ins Tor. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer durch Neuzugang Baran Demir noch einmal Hoffnung auf, doch die Qualität eines Fabian Koch, der dreimal einlochte, dazu zwei Vorlagen gab, und ein gut reagierender Keeper Freisinger machten an diesem Nachmittag den Unterschied. Am Ende fiel der verdiente Sieg der Gäste, bei der Daniel Orth im Mittelfeld Regie führte, zu hoch aus.

Dies war auch das einzige, was Denis Voth zu monieren hatte: „Wir müssen uns erst noch finden, aber wir haben jetzt zwei Testspiele gegen Schwarzenborn und Sontra gewonnen. Wir sind auf einem guten Wege“, sagte Voth, Trainer der SG Hessen/SVA/SpVgg.

wz/bt

Tore: 0:1, 0:2 Koch (25, 39.), 1:2 Baran Demir (45.), 1:3 Koch (62.), 1:4 Tom Bunselmeyer (68.), 1:5 Luis Veapi (80.).

Regisseur: Daniel Orth (links) überzeugte im Mittelfeld. © Hartmut Wenzel