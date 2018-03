Fast alle Spiele sind abgesagt

Hersfeld-Rotenburg. Und wieder macht das Wetter den Fußballern einen dicken Strich durch die Rechnung: Auf Kreisebene haben die Klassenleiter von der Kreisoberliga abwärts bereits jetzt fast alle Spiele abgesagt.

Ausnahme sind lediglich zwei Spiele in der Kreisoberliga, die jeweils auf dem Kunstrasenplatz in Asbach ausgetragen werden sollen: Das Spiel der SG Hessen/SpVgg. gegen die SG Ober-/Untergeis am Samstag ab 17 Uhr und die Partie der SG Haunetal gegen den FSV Hohe Luft am Sonntag ab 17.30 Uhr.

Auch die A-2-Partie Nüsttal gegen Philippsthal (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Nüsttal) soll angepfiffen werden. (rai)