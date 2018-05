Favoriten siegen souverän: Amend und Bruns holen Tennis-Bezirkstitel

Pauline Greta Bruns von der SGT Baunatal und Christopher Amend (ST Lohfelden) holten sich ohne Satzverlust die Kurhessentherme-Cups und sind nordhessische Tennismeister.

In der Tat ließen die Favoriten nichts anbrennen, zeigten sich von ihrer besten Seite und eroberten die Bezirkstitel auf der Anlage am Kasseler Berggarten. Ein Turniermosaik:

Resonanz

Mit 16 Damen und 32 Herrenmeldungen war das Turnier auf der Anlage des TC Blau-Weiß Kassel nicht nur von der Quantität, sondern auch von der Qualität hervorragend besetzt.

Besonderheiten

Nicht nur im Welttennis, sondern auch auf regionaler Ebene sind es die Herren 30, die das Geschehen maßgebend bestimmen. Die drei teilnehmenden „Dreißiger“ des Bundesligisten ST Lohfelden – Christopher Amend, Markus Kunick und Christoph Bühren – kamen alle ins Halbfinale.

Bei den Damen dagegen werden die Finalistinnen immer jünger. Denn Pauline Bruns (12 Jahre) und Helene Plümacher (TC 31 Kassel) mit 15 wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht.

+ Nordhessen-Meister: Pauline Bruns (links) und Christopher Amend. Fotos: Wilfried Müller

Überraschungen

Die größte Überraschung schaffte Alexander Kunick (ST Lohfelden), der im Halbfinale dem Topgesetzten Enrico Hao Le (TC 31 Kassel) nicht den Hauch einer Chance ließ.

Kunick selbst musste in seinem Auftaktspiel gegen Fabian Frischholz (SVH Kassel) im ersten Durchgang sechs Satzbälle abwehren, um weiterzukommen. Rosina Campisano (TC 31) scheiterte an ihren Nerven, als sie im Matchtiebreak bei einer 9:5-Führung vier Matchbälle gegen Michelle Rachow (SGT Baunatal) nicht nutzen konnte.

Eine Überraschung gelang auch Sabrina Liese (Baunatal), die zum Auftakt die an vier Gesetzte Irem Tasdemir (TC 31) knapp ausschaltete.

Favoriten

Sie waren beide nur an Position zwei der Setzliste geführt, aber Bruns und Amend waren von Beginn an die klaren Favoriten und zogen dies auch entschlossen durch. Plümacher, die in den beiden Hallenveranstaltungen des Bezirkes nur knapp an Bruns gescheitert war, musste nun eine klare Niederlage hinnehmen. Sollte Bruns in Nordhessen bleiben, was jedoch nicht zu erwarten ist, dürften die Bezirkstitel der nächsten Jahre vergeben sein. Die Zwölfjährige wird in der nächsten Woche in Paris bei den French-Open sein, um dort das Jugendturnier auf Einladung des Deutschen Tennis-Bundes mitzuspielen.

Christopher Amend holte sich nach 2008, 2009 und 2010 nun sein zweites Triple, denn er gewann auch 2016 und 2017. Überraschungsfinalist Alexander Kunick konnte bei der Finalniederlage dennoch überzeugen und ist für das Bundesligateam der Herren 30 von Lohfelden als Neuzugang sicherlich ein Gewinn.

Wetter

Drei Tage Sonne pur – diesmal war das Wetter einzigartig. In früheren Jahren hatten gerade diese Titelkämpfe häufig unter viel Regen.