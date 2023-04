Favoritenschreck SG Meißner: Die Auffälligkeiten des Fußball-Wochenendes

Von: Maurice Morth

Abgezogen: Nicht mehr aufhalten kann Guido Bickert (links, SV Adler Weidenhausen II) den Schuss von Philip Demus (SG Meißner). © Moritz Ziegler

Wir blicken auf die Auffälligkeiten des Fußball-Wochenendes im Werra-Meißner-Kreis.

Eschwege – Viel los war am vergangenen Wochenende wieder auf den heimischen Fußballplätzen im Werra-Meißner-Kreis. Wir haben die Auffälligkeiten des Spieltages zusammengetragen:

Meißner in starker Form

In bemerkenswerter Verfassung hat sich am Wochenende die SG Meißner in der Kreisoberliga präsentiert. Am Freitagabend gab es zunächst einen 4:0-Heimerfolg in Laudenbach über das Spitzenteam und Aufstiegsfavorit SV Adler Weidenhausen II, am Sonntag folgte dann noch ein 2:1-Sieg über die SG Sontra, die sich in der Rückrunde bis dato ebenfalls in starker Verfassung zeigte.

Meißner-Sprecherin Susanne Kraus: „Es war eine grandiose Leistung der gesamten Mannschaft. Im Moment stimmt bei uns alles. Jeder Spieler kämpft für den anderen und dieses Engagement zahlt sich aus.“ Der bereits fünfte Saisonsieg im Jahr 2023 spülte die Mannschaft von Michael Bös nun bereits auf den dritten Tabellenplatz der Kreisoberliga vor.

SVR-Ausrufezeichen

Nach dem holprigen Start ins Jahr 2023 hat sich der SV Reichensachsen am Sonntag beim Sieg über den ärgsten Verfolger KSV Hessen II (5:2) eindrucksvoll im Kampf um die Gruppenliga-Meisterschaft zurückgemeldet. Das Verletzungspech blieb aber der Mannschaft von Rafal Klajnszmit weiterhin treu: David Dreyer, zuletzt verletzt und gestern überraschend als Innenverteidiger aufgeboten, musste kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Zudem verletzte sich Miguel Cocca Ferreira so schwer am Arm, dass das Spiel lange unterbrochen war. Immerhin: Timo Söhngen, der nach einer schweren Achillessehnen-Verletzung zuletzt nur noch in der zweiten SVR-Garde aktiv war, legte vor den rund 400 Zuschauern als Sechser einen guten Auftritt hin.

Puzzle bis Saisonende

Vor einer erheblichen Herausforderung standen die Spieltagsplaner des Fußball-Kreises angesichts der vielen wetterbedingten Ausfälle der vergangenen Wochen. Das spiegelt sich nun auch in den Ansetzungen wider.

Mit Beginn dieser Woche sind beispielsweise an den folgenden Tagen mindestens zwei Spiele in der Kreisoberliga angesetzt: Freitag, 28. April, Sonntag, 30. April, Freitag, 5. Mai, Sonntag, 7. Mai, Sonntag, 14. Mai, Mittwoch, 17. Mai, Sonntag, 21. Mai, und Samstag, 27. Mai.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Kreisliga A: Freitag, 28. April, Sonntag, 30. April, Freitag, 5. Mai, Sonntag, 7. Mai, Freitag, 12. Mai, Sonntag, 14. Mai, Mittwoch, 17. Mai, Sonntag, 21. Mai und Samstag 27. Mai. Es kommt also Arbeit auf die Spieler und Vereinsverantwortlichen zu – hoffentlich ohne weitere Wetterkapriolen.

