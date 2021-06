Festspielstadt/SpVgg zieht in die B-Liga zurück

Fußball-Kreisoberliga

Die SG Festspielstadt/SpVgg wird in der kommenden Saison nur noch in der B-Liga antreten.

Die Fußballer der SG Festspielstadt/SpVgg werden in der kommenden Saison nicht in der Kreisoberliga antreten. Dies teilte der Spielausschuss am Montagabend der Öffentlichkeit mit.

Sie werden bis in die B-Liga zurückziehen. In der Klasse spielte bisher die zweite Mannschaft.

Zahlreiche Abgänge hatten sie in den letzten Wochen zu verzeichnen, zudem hatte sich auch Trainer Thorsten Hüter aus beruflichen Gründen in die zweite Reihe zurückgezogen.

Er wollte nur noch Co-Trainer sein.Der bisherige Co-Trainer Emmanuel Crawford war eigentlich der Wunschkandidat des Vorstandes. Aber auch er konnte nicht zum Bleiben bewegt werden und wechselte zum FSV Hohe Luft.