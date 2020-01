„Feuerwerk der Turnkunst“ zündet drei Tage in der Göttinger Lokhalle

+ © NTB/nh Unter dem Motto „Opus“ ist das „Feuerwerk der Turnkunst“ diesmal in Göttingen zu Gast. © NTB/nh

Vorhang auf: Zum 33 Mal gastiert Europas größte Turn-Show „Feuerwerk der Turnkunst“ in der Göttinger Lokhalle. Am Dienstag, Mittwoch (jeweils um 19 Uhr) und am Donnerstag (17 Uhr) zündet die Tournee unter dem Namen „OPUS“ in Südniedersachsen.