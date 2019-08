Die Finals: Zehn deutsche Meisterschaften in Berlin

Noch bis Sonntag werden in Berlin die Deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten ausgetragen. Wir haben uns dort einmal umgesehen.

Jetzt zählt es. Vor allem heute und am Sonntag werden die TV-Einschaltquoten über die Zukunft der Finals 2019 entscheiden. Mit dem nationalen Mini-Olympia in Berlin betritt ein neues Format die deutsche Sportlandschaft.

Gut 3300 Athleten kämpfen um 202 Titel. Zu den Höhepunkten gehören die Starts von Sprint-Star Gina Lückenkemper über 100 Meter, von Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock über 1500 Meter sowie der Auftritt des Bad Wildunger Ironman-Siegers Patrick Lange im Triathlon.

Beeindruckende Bilder vom Berliner Wannsee stehen hier auf der Wunschliste des Deutschen Olympischen Sportbundes. Gespannt darf man auch auf die Rennsport-Kanuten um den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel sein, die auf der Spree um die Titel sprinten. Während vor allem die Leichtathleten und die Schwimmer am Samstag und Sonntag mit zahlreichen Besuchern rechnen, setzten Bahnrad- und Trial-Fahrer sowie Bogenschützen, Turner und Fünfkämpfer auf Impulse für ihre Sportarten.

Schwimmen: Wenn Faris Al-Sultan zu Besuch kommt

Die Tribünen im Europasportpark an der Landsberger Allee sind am Freitagvormittag nur mäßig gefüllt. Vor allem Vorläufe bei den Schwimmern stehen auf dem Programm. Für die großen Finals am Samstag und Sonntag sind die Tickets bereits vergriffen. Marco Koch, Franziska Hentke und Jacob Heidtmann zählen zu den nationalen Stars der Szene, und doch dürften die Leistungen eine Woche nach dem Saisonhöhepunkt bei der WM in Gwangju/Südkorea nicht besonders stark sein.

„Die Zeiten, die hier geschwommen werden, sind vollkommen irrelevant“, sagt Teamchef Bernd Berkhahn, der um die mediale Aufmerksamkeit weiß. Die ist vor allem deshalb wichtig, weil die WM im TV-Programm der Öffentlich-Rechtlichen durchs Übertragungsraster gefallen ist. Einer, der um die Bedeutung der Medienpräsenz weiß, war am Freitag zu Gast bei den Schwimmern: Triathlon-Bundestrainer Faris Al-Sultan.

+ Stippvisite in der Schwimmhalle an der Landsberger Allee: Triathlon-Bundestrainer Faris Al-Sultan (Zweiter von links) mit Athleten der Deutschen Triathlon-Jugend. © Martin Scholz

Der 41-jährige Münchener stand unter anderen Athleten der Deutschen Triathlon-Jugend Rede und Antwort und freute sich nebenbei auf den Start seines Bad Wildunger Schützlings und Ironman-Siegers Patrick Lange am Sonntag. „Eigentlich sehe ich Patrick fiel zu selten, aber wir kommunizieren regelmäßig wegen der Trainingspläne. Für unseren Sport sind die Finals in Berlin genau das Richtige.

Das gibt die Aufmerksamkeit, die wir brauchen“, sagt Al-Sultan. Für seinen Besuch bei den Schwimmern hat der frühere Ironman-Sieger eine Erklärung: „Gerade die Schwimm-Ausbildung ist für den Triathlon sehr wichtig. Hier treffe ich viele Trainer, die ich noch von früher kenne.“

Bahnrad: Auf der Werkbank

Bei ihm stehen sie Schlange: Udo Knepper, der frühere Haus- und Hofmechaniker der Bahnrad-Olympioniken betreut am Wochenende vorrangig Brandenburger Radsportler, die im Berliner Velodrom bei den Deutschen Meisterschaften um die Titel kämpfen. Mindestens 6,8 Kilogramm muss das Aluminium- oder Karbonrad wiegen, damit es auf die Bahn darf.

+ Bei der Arbeit: Der frühere Nationalmannschaftsmechaniker Udo Knepper. © Martin Scholz

„Eigentlich fängt es mit dem Aufpumpen an“, beschreibt der 58-jährige Knepper seine Arbeit. Der Cottbuser nimmt seine Arbeit genau. Das sieht man, wenn er Radnaben, Lenker und Sättel überprüft. Die Letzteren haben ihn vor drei Jahren berühmt gemacht.

Beim Überfahren der Ziellinie bei Olympia in Rio verlor die Erfurterin Kristina Vogel den Sattel, den Knepper zuvor eigentlich festgezogen hatte. Sie siegte dennoch mit 0,004 Sekunden Vorsprung.

Boxen: Nordhesse am Ring

Wie? Keine Nordhessen beim Boxen im historischen Kuppelsaal im Olympiapark? Tatsächlich waren am Freitag keine Sportler aus dem Norden unseres Bundeslandes im Ring. Außerhalb sah es allerdings anders aus. Manfred Dörrbecker aus Fuldatal, bis 2017 Geschäftsführer des Deutschen Boxsport-Verbandes, musste wegen eines Personalengpasses kurzfristig die Organisationsleitung übernehmen.

+ Organisationsleiter: Der Fuldataler Manfred Dörrbecker © Martin Scholz

Für den 62-Jährigen kein Problem: „Mir liegt der Sport am Herzen, und hier bin ich in meinem Element. Wir haben Titel in 17 Gewichtsklassen zu vergeben. Da gibt es reichlich zu tun.“