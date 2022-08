Aulatal gewinnt spannendes Gruppenliga-Derby

+ © Hartmut Wenzel Sicherer Elfmeterschütze: Nils Fischer (rechts) brach am Sonntag das ungeschriebene Gesetz, dass der Gefoulte nie selbst einen Elfmeter schießen sollte und traf vom Punkt aus zum 3:2. Er schoss auch das 4:2 per Elfmeter, zuvor war Luca Eckhardt gefoult worden. © Hartmut Wenzel

Zweimal im Rückstand gelegen – und doch gesiegt: Die SG Aulatal hat das Derby der Fußball-Gruppenliga gegen den FSV Hohe Luft in der Schlussphase gedreht und 4:2 (1:2) gewonnen.

Kirchheim – Mit zwei sicher verwandelten Foulelfmetern war Nils Fischer (83., 90+4.) der entscheidende Spieler, der mit seinen Toren den Deckel auf den Sieg machte.

Die Gäste waren vor 150 Zuschauern durch Ibrahim Oussmann (21.) und Baran Demir (41.) zweimal in Front gegangen. Simon Müller (33.) und Simon Hennighausen (66.) egalisierten aber zum zwischenzeitlichen Ausgleich von 1:1 und 2:2. Damit sind die Aulataler in der Gruppenliga weiterhin ohne Punktverlust. Dennoch musste Trainer Martin Friedrich zugeben, dass er etwas verloren hatte. „Das Spiel hat natürlich ein paar Nerven gekostet. Aber letztendlich bin ich der Meinung, dass wir nach einer schwachen ersten Halbzeit noch verdient gewonnen haben“, sagte Aulatals Trainer.

Sein Gegenüber Waldemar Hafner haderte mit dem Schicksal. „Wir waren in der ersten Hälfte die eindeutig bessere Mannschaft. Die Elfmeter gegen uns in der Schlussphase waren zweifelhaft und haben uns das Genick gebrochen“, stellte der Gästecoach fest. Beide Teams gaben von Beginn an keinen Meter Boden ohne Kampf preis.

Aulatals Luca Eckhardt, der in den zwei vorangegangenen Begegnungen fünfmal erfolgreich war, erfreute sich gleich einer Sonderbewachung, wurde aber von seinem Coach immer wieder dazu ermuntert, in den Angriffsmodus überzugehen. „Trau’ dir die offensiven Dribblings zu“, rief ihm Friedrich zu. Die meisten jedoch unterband der Gegner, oft durch ebenso offensive Fouls. Weil die Angreifer in der ersten Halbzeit sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite eng gedeckt wurden, waren zunächst Abwehrspieler am Zug.

In der 21. Minute köpfte Ibrahim Oussmann eine Ecke von Pasqual Belosicky per Kopfballaufsetzter in die Maschen. Zwölf Minuten später der Ausgleich durch den aufgerückten Simon Müller, der einen zurückgelegten Freistoß von Nils Fischer aus acht Metern einköpfte. Die Hohe Lufter freuten sich noch vor der Pause über die Führung, als „Emma“ Crawford auf Baran Demir durchsteckte und dieser allein vor Fabian Lepper auftauchte. Aulatals Keeper, der zuvor gegen Belosicky mit einer Glanzparade rettete, war gegen Demir machtlos – 1:2.

Doch Aulatal erhöhte den Druck in Hälfte zwei. Nils Fischer, der noch eine Großchance vergab, und Luca Eckhardt sowie Sebastian Schuch schossen aus allen Lagen. Aber erst der Nachschuss von Hennighausen nach einem Fischer-Freistoß saß.

SG Aulatal: Lepper - T. Fälber, P. Honstein, Müller (62. Schneider), Hennighausen, - Schuch, Hahl (46. Wernick). A. Honstein, Piranty - Fischer, Eckhardt

FSV Hohe Luft: Freudenberger - Oussmann, Kostadinov, Belosicky, Demir, Eyerich - Dick, Perteshi, Schaefer - Gerharz, Crawford (80. Hasanovic) SR: Marcel Jünke - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Oussmann (21.), 1:1 Müller (33.), 1:2 B. Demir (41.), 2:2 Hennighausen (66.), 3:2, 4:2 Nils Fischer (83., 90.+4, jeweils Foulelfmeter), Gelb-Rot: Gerharz (Hohe Luft , 90+4.)

Von Hartmut Wenzel