Fitness-Aktion 06:30: 200 Teilnehmer trotzen Regen und Scherben 

06:30 Aktion – es geht wieder los in der Goetheanlage Die kostenlose Fitnessaktion 06:30 startet in der Kasseler Goetheanlage in die Sommersaison – auch wenn es das Wetter heute nicht vermuten lässt. Echte Sportler sind aber nicht aus Zucker und so sind trotz Regen 200 Teilnehmer gekommen.

Kassel. Der Auftakt war begleitet von widrigen Umständen. Es regnete. Und die erste sportliche Übung hieß: In die Knie zum Saubermachen.

Als die ersten Teilnehmer zum Spezial von 06:30, der kostenlosen Frühsportaktion unserer Zeitung, auf dem Basketballfeld der Kasseler Goetheanlage eintrafen, da fanden sie ein Feld voller Glasscherben vor.

Hinterlassen von nächtlichen Besuchern, denen die Spuren ihres Feierns offensichtlich egal sind. Nach der gemeinsamen Aufräumaktion gelang der Start in die Sommersaison von 06:30 dann aber doch. Trotz Wasser von oben. Trotz Wasser am Boden. Trotz nasser Matten und nasser Klamotten. Und trotz Reinemachens gab es auch eine Schnittwunde, die von Trainer Sascha Seifert mit Pflaster verarztet wurden.

Dem Spaß tat das alles keinen Abbruch. Immerhin kamen dann doch fast 200 Teilnehmer, darunter viele, die erstmals gekommen waren. So wie Finn Stamm. Der 24-jährige Student aus Kassel war mit Elan dabei. „Klasse Aktion. Klasse, dass trotz des Regens so viele dabei sind“, urteilte der begeisterte Sportler, der künftig auch am frühen Morgen bei 06:30 aktiv sein will. Seine einzige kleine Kritik: „Mit Burpees einsteigen ist schon ganz schön heftig“. Was ihn aber nicht hinderte, die Kombination von Strecksprüngen und Liegestütz so eifrig durchzuführen, dass das weiße T-Shirt deutliche Spuren davontrug.

Sascha Seifert, der von den Trainern Christian Tripp und Julia Mrowiec unterstützt wurde, hatte wie immer fünf anmspruchsvolle Übungen mitgebracht, die in acht Intervallen durchgeführt wurden. Spätestens beim Bergsteiger wurde es dann auch immer stiller, floss neben Regen auch Schweiß. Und so soll es gerade auch mit Blick auf die in der kommenden Woche startende Beachbody-Challenge weitergehen.

Im zweiten Teil des Spezials passte Yogalehrer Lars Tabert sein Programm kurzerhand dem Wetter an, ließ nur Übungen im Stehen absolvieren. Im Mittelpunkt stand kräftiges Dehnen für die Beine und den Po. Wenn das Ächtzen der Teilnehmer dann zu laut wurde, kommentierte Tabert grinsend: „Es ist doch nur Yoga.“