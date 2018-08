Göttinger Hindernislauf: Rekord beim Great-Barrier-Run ist schon geknackt

Am 15. September

Beim Göttinger Hindernislauf wird man dreckig, die Teilnehmer nehmen es mit Humor. Für die vierte Auflage am 15. September haben bereits über 2500 Sportler ihre Startzusage gegeben.

Göttingen. Gäbe es einen Preis für die größte Teilnehmersteigerung bei einer Sportveranstaltung, der Great Barrier Run (GBR) hätte ihn längst erhalten. Mit knapp 400 Sportlern startete der Göttinger Hindernislauf im Jahr 2015 in seine Premiere. Die, die damals dabei waren, kamen in den Folgejahren wieder. Und die 2000-Starter-Marke aus dem vergangenen Jahr ist auch schon wieder pulverisiert – der Rekord geknackt. Denn für die vierte Auflage des Göttinger Hindernislaufes am 15. September haben bereits mehr als 2500 Sportler ihre Zusage gegeben.