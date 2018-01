HNA-Aktion für Menschen in Pflegeberufen: Fitness-Training zu gewinnen

Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, stehen viel zu oft im Schatten. Dabei leisten gerade sie besondere Arbeit. Aus diesem Grund verlosen wir für sie ein achtwöchiges Fitnessstudio-Training.

Die neue Aktion hat die HNA gemeinsam mit sechs Fitnessstudios der Gemeinschaft „Nordhessen trainiert“ und ihrer Botschafterin Marina Orth ins Leben gerufen. Mit dabei sind Balance und Injoy Lady in Kassel, der Fitnesspark Bebra, Medifit Wolfhagen, das Sportcenter No Limits in Homberg und Balance in Hann. Münden. Das Projekt steht unter dem Motto: „Gutes für die, die Gutes tun“ und richtet sich an die, die andere pflegen. Fragen und Antworten:

Worum geht es bei der Aktion?

Menschen zu helfen, die anderen helfen. Sie fit zu machen für ihren Beruf. Aber auch darum, aufzuklären. HNA-Sportchef Frank Ziemke sagt: „Wir als Sportredaktion versuchen bereits seit mehreren Jahren, andere Wege zu gehen - über die reine Sportberichterstattung hinaus. Fitness und Gesundheitsthemen liegen vielen unserer Leser am Herzen. Deshalb haben wir uns Aktionen wie den Yogasommer und die Frühsportaktion 06:30 ausgedacht. Wir möchten Menschen in Bewegung bringen. Als im Gespräch mit den Fitnessstudios die Idee der Aktion für Menschen aus Pflegeberufen aufkam, da war ich sofort begeistert. In diesen Berufen wird so viel Gutes getan. Vielleicht können wir so ein wenig Danke sagen.“

Was gibt es für Pflegekräfte zu gewinnen?

Acht Wochen kostenloses Training in einem der beteiligten Studios, das sich gezielt an den Bedürfnissen von Menschen in Pflegeberufen orientiert: Muskelaufbau und Stressbewältigung. Insgesamt stehen 80 Plätze zur Verfügung (je 20 für die beiden Kasseler Studios, je 10 in den anderen). Trainiert wird zweimal pro Woche: einmal 60 Minuten in der Gruppe unter Anleitung eines Coaches, das andere Mal individuell. Jede Woche hat dabei einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt.

Wie sieht der Zeitplan der neuen Aktion aus?

Bewerbungen können bis Montag, 22. Januar, 12 Uhr, bei der HNA-Sportredaktion eingereicht werden. Am Mittwoch, 24. Januar, werden die Gewinner veröffentlicht. Am folgenden Montag, 29. Januar, fällt der offizielle Startschuss mit einer Auftaktveranstaltung für die Gewinner bei der HNA in Kassel. Los geht’s um 19 Uhr. Neben einem ersten Kennenlernen gibt’s kurze Vorträge und detaillierte Infos zum weiteren Verlauf. In den nachfolgenden Tagen starten dann die einzelnen Gruppen in den Studios mit einer Eingangsuntersuchung und individuellen Trainingsplänen. Die Trainingszeiten werden in den Studios abgestimmt. Die Aktion endet am Samstag, 31. März.

Wie ist die Idee entstanden?

Danke sagen ist das Stichwort. Die Idee stammt von Jürgen Beute, der die Balance-Studios in Kassel und Hann. Münden betreibt. „Mich hat bei Terminen in Hospizen, Altersheimen und Krankenhäusern bewegt, welchen Belastungen Pflegekräfte ausgesetzt sind. Sie sind eine Berufsgruppe, die unersetzbar ist, aber nicht richtig wertgeschätzt wird und politisch nicht den Respekt bekommt, den sie verdient. Wir wollen etwas für Menschen in Pflegeberufen tun.“

Die Fitness-Unternehmensberaterin Marina Orth, die sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement beschäftigt, möchte außerdem aufklären: „Wir wollen auch Arbeitgebern zeigen, welchen Anteil sie leisten können, damit ihr Krankenstand reduziert wird.“

Warum brauchen gerade Menschen in Pflegeberufen Unterstützung?

„Es gibt kaum andere Berufe, die physisch und psychisch so belastend sind. Zeitdruck und schlechte Ergonomie am Arbeitsplatz führen bei vielen zu Schäden im Bewegungsapparat, besonders im Bereich der Wirbelsäule“, erklärt Sascha Seifert, Fitness-Experte unserer Zeitung. „Jemand, der beruflich pflegt, braucht Schwerpunkte im Bereich von Wirbelsäule und Beinen, um genügend Kraft zu haben.“

Wer kann sich denn bewerben?

Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Aber auch jene, die nicht zu den Gewinnern zählen, sollen etwas mitnehmen. „Wichtig ist bei all unseren Aktionen: Es geht nicht nur um die, die gewinnen. Wir wollen auch allen anderen Lesern Tipps und Hilfestellungen an die Hand geben. Übungen, die sie auch zuhause machen können. Wissenswertes zu Ernährung. Motivations-Hilfen“, betont Frank Ziemke.

Wie können Sie sich bewerben?

Auf zwei Wegen: klassisch auf dem Postweg (HNA-Sportredaktion, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel) oder per E-Mail (sportredaktion@hna.de). Wir benötigen folgende Angaben: Name, Alter, Wohnort, Körpergröße, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Ihren Beruf (Arbeitgeber) und die Antwort auf folgende Frage: Warum haben Sie Lust auf die Aktion?

Ganz wichtig: Bitte nennen Sie auch Ihr Wunschstudio. Und ein Hinweis von unserer Seite: Sollten Sie körperliche Beeinträchtigungen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob Sie sich bewerben können.

Diese Fitnessstudio-Inhaber sind dabei

+ Jürgen Beute, balance GmbH, Kassel und balance Fitness- & Wellness Club, Hann. Münden: Wirhaben unfassbaren Respekt vor der Leistung unserer Zielgruppe. Die emotionalen und körperlichen Belastungen im Pflegebereich sind unfassbar hoch. Pflegekräfte haben es verdient, dass wir etwas für sie machen. Es ist kein PR-Gag, sondern eine Herzensangelegenheit. Und vielleicht ist es ein Anstoß für andere, auch etwas zu tun.

+ H.-J. Schmitt, Injoy Lady, Kassel: Menschen in Pflegeberufen werdenextrem körperlich belastet. Ihre Arbeit ist nicht einfach. Sie bewegen Menschen, die selbst immobil oder krank sind. Sie haben fordernde Arbeitszeiten. Diesen Menschen wollen wir helfen und anbieten, zu flexiblen Zeiten etwas für ihre Gesundheit zu tun. Meist sind sie ja auch nicht mehr ganz jung und haben wenig Erfahrung im sportlichen Bereich. Wir sind die richtigen Ansprechpartner.

+ C. Schreiner, Medifit, Wolfhagen: Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten,sind benachteiligt, was Stress angeht mit Arbeitszeit im Schichtdienst und Anforderungen, die mit den Patienten einhergehen. Die Pflegenden arbeiten unter Zeitdruck, stehen unter körperlichem und psychischem Druck. Stress erzeugt Spannung und Schmerzen. Mit der Aktion können wir helfen, ihre Gesundheit zu unterstützen und sie unterstützen, aus diesem Teufelskreis rauszukommen.

+ Nejat Sunel, Fitnesspark, Bebra: Wir wollen den Helfern helfen. Menschenin Pflegeberufen haben aufgrund ihrer Arbeit kaum Freizeit, wenig Gelegenheiten, um regelmäßig Sport zu treiben. Sie leiden häufig unter muskulären Dysbalancen. Wir können helfen, diese auszugleichen und dazu beitragen, dass die Betroffenen belastbarer und schmerzfrei werden. Denn auch wir selbst möchten ja im Fall des Falles – auch wenn wir ihn nicht heraufbeschwören wollen – fitte Pfleger haben.