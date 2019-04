Goldmedaillen für Seeger und Schleider von der MT Melsungen

Zwei Goldmedaillen für die MT Melsungen: Bei der deutschen Einzelmeisterschaft der Rope Skipper und dem Triple-Under-Cup in Hanau setzten sich Eric Seeger und Naomi Schleider (im Bild zu sehen) durch und qualifizierten sich für die EM in Graz.

Die 15-jährige wurde im Triple-Under-Cup mit 131 Sprüngen am Stück Erste. Seeger wurde in der Altersklasse 18+ mit 157 Sprüngen Dritter und setzte sich mit dem besten Freestyle als Gesamtsieger die Krone auf. Bei den Einzelmeisterschaften wurden Elina Vavenkov beim 30-Sekunden-Speed und Dana Pollok beim Drei-Minuten-Speed jeweils Dritte. Sogar noch fünf Punkte besser war Teamkollegin Elina Vavenkov als Zweite – ebenso wie insgesamt in der Altersklasse 12-14 Jahre.