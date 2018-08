Silbersee-Triathlon: Hattrick für Florian Drexler

Fingerzeig: Florian Drexler (KSV Baunatal) hat beim Silbersee-Triathlon in Fritzlar zum dritten Mal gewonnen.

Frielendorf. Florian Drexler vom KSV Baunatal ist nun der König vom Silbersee. Nach den Siegen in 2016 und 2017 erfüllte sich der 24-Jährige den Traum vom Titel-Hattrick bei der 22. Auflage vom Silbersee-Triathlon über 700 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.

Der König

Drexlers Marschroute zum Erfolg ging von Beginn an auf. „Ich bin als Fünfter aus dem Wasser und habe durch einen schnellen Wechsel sofort die Spitze auf der Radstrecke übernommen. Das Polizeiauto als Führungsfahrzeug hat mich während der Runde sogar noch mehrmals ausgebremst“, sagte der neue Rekordsieger. Mit großem Vorsprung ging der Wirtschaftsingenieur-Student auf die Laufstrecke und brachte den angestrebten dritten Streich in 1:10:08 Stunden locker nach Hause.

Die Verfolger

Beeindruckend die Laufstärke von Relin Mehrhoff (VfL Bad Arolsen), der im Eilzugtempo vom siebten Rang nach dem Radfahren bis an die zweite Position lief und den Vorjahreszweiten Georg Dewald (TSV Krofdorf-Gleiberg) um elf Sekunden abhängte. In 1:12:27 Stunden gelang Erik Hennighausen (SC Neukirchen) als Fünfter und Sieger der M 35 die beste Leistung für die Kreisvereine. Dahinter folgte in 1:13:22 Stunden der M 30-Sieger Jonas Degenhardt (CJD Oberurff), der die letzten beiden Jahre immer die inoffizielle Kreismeisterschaft gewonnen hatte. Zu den Top-15 zählten auch die Routiniers Peter Roth (SCN/2. M 50), Axel Storck (SCN/ 3. M 35) und Ulfert Schlotthauer (FZ/ 3. M 50).

Der Pechvogel

Dagegen gab es mit Benjamin Reitz vom SC Neukirchen auch einen großen Pechvogel. Reitz stieg mit viel Vorsprung aus dem Silbersee und hatte nach nicht einmal 100 Metern auf der Radstrecke einen Defekt an der Schaltanlage und musste das Rennen aufgeben. „Dafür habe ich meine Serie als Schwimmsieger fortgesetzt“, sagte Reitz nach dem Missgeschick mit einem Lächeln im Gesicht.

+ Da war’s passiert: Benjamin Reitz (SC Neukirchen) hatte einen Defekt am Rad. © Marco Berger

Die Prinzessin

Jetzt klappte es mit dem Gesamtsieg! Nach dem dritten Rang in 2016 feierte Madita Hendriks (CJD Oberurff) in 1:23:12 Stunden einen souveränen Erfolg. Die Jugendliche hatte im Generationenduell mit der 2013-Siegerin Peggy Kleidon (Kaifu-Triathlon Hamburg; 1:25:11) klar die Nase vorn. Nur im Schwimmen war Kleidon besser. Schon auf der Radstrecke über Wernswig, Lenderscheid, Großopperhausen, Obergrenzebach, Spieskappel, Frielendorf zum Ferienpark fuhr die Hessische Meisterin einen komfortablen Vorsprung heraus.

„Ich war auf der Radstrecke gut über die Abstände informiert“, betonte Hendriks. Auf der Pendelstrecke zwischen dem Ferienpark und Wernswig ließ Hendriks in ihrer Paradedisziplin die Konkurrentinnen nicht mehr herankommen. Auf den Rängen neun und zehn unter 40 Frauen waren Diana Woede (SCN/3. W 40) und Karolin Kiefner (Gudensberger SG/ 2. W 20) hinter Hendriks die besten heimischen Triathletinnen.

+ Starke Vorstellung: Madita Hendriks (CJD Oberurff) siegte bei den Frauen. © Marco Berger

Weitere Podiums-Ränge heimischer Sportler: Männer: Rafael Lorenz (SCN) 1:19:38 (3. M 30, Niclas Aue (CJD) 1:20:48 (2. M 20), Andreas Prior (SG Chattengau) 1:23:39 (3. M 40), Helmuth Storck (SCN) 1:44:49 (2. M 70). Frauen: Miriam Aue (CJD) 1:36:42 (2. W 18/19), Vanessa-Charlene Michelle Scott (SCN) 1:39:06 (1. W 25), Alexandra Wolff-Daedelow (SCN) 1:42:29 (2. W 35).

Von Marco Berger