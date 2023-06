Kreisoberliga-Relegation: Friedlos ist noch nicht im Ziel

Der Matchwinner: Pascal Augustin gelangen am Sonntag vier Treffer für Friedlos. © Stefan Kost-Siepl

Für die Fußballer der FSG Bebra und der SG Rotenburg/Lispenhausen waren in der Relegation die Aufstiegsträume schnell ausgeträumt. Der FV Friedlos hat zwar eine gute Ausgangsposition – muss aber noch zittern.

FV Friedlos

1:1 gegen Wölf und 5:0 gegen Rotenburg/Lispenhausen. Reicht das für den FV Friedlos am Ende doch noch zum Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga? Die Ludwigsauer würden dann in der nächsten Saison als Spielgemeinschaft mit Mecklar/Meckbach/Reilos in der KOL auflaufen und in ihre zweite Saison gehen.

Während sich die Friedloser am Donnerstag im Heimspiel gegen den A-Ligisten Wölf noch schwertaten, ließen sie Rotenburg am Sonntag nicht den Hauch einer Chance. Pascal Augustin, der in der Liga in der ganzen Saison viermal getroffen hatte, wurde dabei zum Matchwinner: Ihm gelangen vier der fünf Treffer der Gäste.

„Die Jungs waren gut drauf, und Pascal hat ein super Spiel gemacht. Er hat in der Spitze gespielt und davon profitiert, dass Steffen Glenz weiter hinten agiert hat“, berichtet Trainer Paco Garcia. Sein Team sei wesentlich kompakter aufgetreten, als noch gegen Wölf und habe das Mittelfeld beherrscht.

Friedlos muss nun darauf hoffen, dass sich Rotenburg/Lispenhausen am Mittwochabend in Wölf nicht gehen lässt und deutlicher als mit fünf Toren Unterschied verliert. Dann nämlich würde der Klassenerhalt der Friedloser wackeln. Sollte die Partie ebenfalls 5:0 enden, käme es zu einem Entscheidungsspiel zwischen Wölf und Friedlos. „Wölf ist stärker als Rotenburg, aber ich denke, dass sich Rotenburg nicht noch mal abschießen lassen will“, spekuliert Garcia.

SG Rotenburg/Lispenhausen

„Ich bin maßlos enttäuscht. Wir haben nichts davon umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Rotenburgs Trainer Martin Köthe am Sonntag nach dem 0:5-Heimdebakel gegen Friedlos. Für ihn und seine Mannschaft ist damit der Traum vom Aufstieg schon nach der ersten Relegations-Begegnung vorbei. In Wölf geht es Mittwoch nur noch darum, das Gesicht zu wahren. Ansonsten würde nach einer an sich guten Saison und der Vizemeisterschaft ein fader Beigeschmack bleiben.

FV Bebra

Andelko Urosevic war trotz des verpassten Gruppenliga-Aufstiegs nicht unzufrieden mit seiner Mannschaft. Mitte-Kreisoberligist Sickels um Spielertrainer Marc Friedel stellte sich aber in beiden Begegnungen als stärkere Mannschaft heraus. Während Sickels am Mittwoch das Finale gegen den Gruppenligisten FV Horas bestreitet, hat für Urosevic und sein Team – nach einer guten Saison – die Sommerpause begonnen.

(Sascha Herrmann)