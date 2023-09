Fußball: Aulatal heute und Sonntag auswärts

Martin Friedrich © Friedhelm Eyert

Doppelspieltag am Donnerstag und Sonntag: Fußball-Gruppenligist SG Aulatal hat zwei Auswärtsspiele an diesem Wochenende vor der Brust.

Heute gastiert Aulatal beim Tabellennachbarn in Freiensteinau (Beginn 19.30 Uhr), am Sonntag beim Vorletzten Kerzell. Eigentlich sollte die Begegnung in Freiensteinau am Freitag ausgetragen werden. Da aber sowohl Aulatals Martin Friedrich, als auch sein Freiensteinauer Kollege Reinhold Jessl kein Freund von Doppelspieltagen am Freitag und Sonntag sind – Friedrich: „Wir sind beide der Meinung, dass mindestens zwei Tage Regeneration notwendig sind“ – wurde das Spiel auf Donnerstag vorverlegt. Klar, dass die Aulataler alles geben wollen, um ihre Leistung beim 4:1-Sieg gegen Ehrenberg zu bestätigen. Der kam zwar spät zustande, war aber am Ende gerade wegen der Dominanz in der zweiten Halbzeit hochverdient. „Darauf wollen wir aufbauen“, sagt Friedrich, der auch mit den Spielen davor gegen Horas und Ehrenberg schon zufrieden war. „Wir müssen jetzt weiter an der Konstanz arbeiten.“ Moritz Wernick wird heute fehlen, dafür ist Maxi Weber wieder dabei. Luca Eckhardt steht weiterhin nur für Kurzeinsätze zur Verfügung: „Länger als eine halbe Stunde kann ich ihn noch nicht bringen“, sagt Friedrich. Wenn alles gut geht, dann könnte Aulatal auf Rang zwei vorrücken. wz