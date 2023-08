Spektakuläres Ende am Bornheimer Hang: FSV Frankfurt siegt in der Nachspielzeit 4:3 nach 1:3-Rückstand

Von: Björn Mahr

FSV-Torschütze: Aziz Bouhaddouz. © Imago/Hartenfelser

Der FSV Frankfurt macht in der Nachspielzeit der Nachholspiels in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den TSV Schott Mainz aus einem 1:3 ein 4:3. Was war denn da los?

Kassel - Schon nach dem ersten Spieltag in der Fußball-Regionalliga Südwest steht fest: Die Partie zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Schott Mainz wird im Saison-Rückblick einen großen Platz bekommen. Nachdem die Begegnung am vergangenen Samstag kurz vor Anstoß wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen war, endete das Nachholspiel am Dienstagabend mit einer denkwürdigen Schlussphase und einem kaum noch für möglich gehaltenen 4:3-Erfolg der gastgebenden Bornheimer. Was war denn da los?

Lange sah Aufsteiger Schott Mainz wie der sichere Sieger aus. Erst führten die Rheinhessen durch Treffer von Linus Wimmer (9.) und Silas Schwarz (51.) 2:0. Zwar verkürzte der FSV durch einen 35-m-Schuss von Onur Ünlücifci auf 1:2 (67.). Als die Gäste aber durch Schwarz (90.) den alten Abstand wieder herstellten, schien die Vorentscheidung gefallen.

Allerdings zeigte der Unparteiische Mika Forster aus Oberderdingen eine zehnminütige Nachspielzeit an – und das aus gutem Grund: Mehrere Minuten war der Mainzer Schlussmann Tim Hansen wegen einer Rückenverletzung behandelt worden, ehe er durch Denis Wieszolek (79.) ersetzt werden konnte. Und dann überschlugen sich die Ereignisse: Malik McLemore (90. +2), Aziz Bouhaddouz (90. +7), früherer Stürmer des FC St. Pauli, und Noah Awassi (90. +9) drehten vor fast 700 Zuschauern noch das Spiel. Ein bitterer Abend für die Mainzer, zumal sie schon in der vierten Minute Johannes Gansmann mit einer schweren Knieverletzung verloren hatten. (Björn Mahr)