Fünf Spiele in nur drei Tagen: Lukas Koch ist Fußballer des Wochenendes

Von: Marvin Heinz

Ausgeholfen und Riesenprogramm für den SC Niederhone am Wochenende abgespult: Lukas Koch. © Marvin Heinz

Lukas Koch absolvierte für den SC Niederhone am vergangenen Wochenende ein Mammutprogramm. Er ist unser Fußballer des Wochenendes.

Niederhone – Mehr Fußball geht nicht. Lukas Koch vom SC Niederhone ist der Fußballer des Wochenendes. Der 25-Jährige stand am Wochenende bei vier Spielen als Torhüter über die volle Spieldauer auf dem Platz. Am Freitag feierte der 25-jährige mit der Zweitvertretung des SC Niederhone einen 3:0-Auswärtssieg bei der SG Wehretal II.

Im Anschluss stand Koch auch beim Duell der ersten Mannschaften im Tor und hatte einen wichtigen Anteil am 3:2-Auswärtssieg seiner Farben. Am Samstag stand für Koch auch keine Regeneration auf dem Programm, er betreute als Trainer die Frauenmannschaft beim ersten Auftritt in der Kreisoberliga Fulda gegen den VfL Philippsthal. Mit Erfolg. Seine Schützlinge gewannen souverän mit 3:0.

20 Stunden später musste Koch dann seine erste Niederlage des Wochenendes hinnehmen. In der B-Liga gegen die SG Ziegenhagen/Ermschwerd musst er viermal hinter sich greifen.

Das Spiel endete im Bückeberg-Stadion mit 3:4. Viel Zeit, Frust zu schieben, hatte der Physiotherapeut dennoch nicht. Postwendend lief er mit der ersten Mannschaft auf das Spielfeld und hielt im Eschwege-Derby in der Kreisoberliga gegen die SV 07 Eschwege mehrfach glänzend. Erst in der 81 Minute war Koch machtlos, Henrik Herud erzielte den Treffer des Tages für die SV 07.

„Stammkeeper Jannis Seum ist an der Hand verletzt und alle weiteren Torhüter wie Sascha König und Stefan Unbehaun sind auch verletzt. Zudem war Stefan König verhindert“, sagt Koch, der vom zweiten Vorsitzenden Sascha König schon am Dienstag gefragt wurde, ob er nicht erste und zweite Mannschaft spielen kann: „Im Sinne des Vereins habe ich dann natürlich zugesagt.“

Nach zwei Kreuzbandrissen in den letzten sechs Jahren und einem Meniskusriss ist der aus Oberhone kommende gelernte Mittelfeldspieler froh, wieder mitwirken zu können. Als Feldspieler kann Koch noch nicht spielen, weil er nicht beschwerdefrei ist. Seine Humor hat er aber noch nicht verloren: „Die Beine spüre ich schon ganz ordentlich. Nach diesem kräftezehrenden Wochenende bin jetzt aber auch froh, dass ich am Montag wieder an die Arbeit kann. Da habe ich dann doch etwas mehr Ruhe.“