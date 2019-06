Fünf Zentimeter mehr reichen: Amin Labdi holt Süddeutschen Titel

Fünf weitere Meisterwimpel sowie neun Plaketten in Silber und in Bronze holten die nordhessischen Leichtathletik-Talente bei der Süddeutschen Meisterschaft in Koblenz.

Zu großen Auftritten nutzten nordhessische Talente den zweiten Tag der Süddeutschen Meisterschaft der Leichtathleten U 23 und U 16 in Koblenz. Neben dem Deutschen Rekord von Holly Okuku (GSV Eintracht Baunatal) in 11,88 Sekunden über 100 Meter in der Altersklasse W 14 (wir berichteten), erkämpften die heimischen Athleten weitere fünf Meisterwimpel sowie neun Plaketten in Silber und in Bronze.

In einem spannenden Wettbewerb bezwang Amin Labdi (SSC Bad Sooden-Allendorf) mit 64,27 m im Speerwerfen der U 23 (800 g) den Darmstädter Sven Dunkel (64,22 m) um fünf Zentimeter. Mit 18 Jahren schleuderte Jonathan Pflüger (LAV Kassel) den Zwei-Kilogramm-Diskus der Männer auf 44,25 m und wurde mit Bronze belohnt. An diese dritte Position lief Philip Hennemuth (BSA) in 21,85 Sekunden als Vierter über 200 m bis auf einen Platz heran. Als Siegerin im Kugelstoßen der Frauen schickte Patrizia Römer (ESV Jahn Treysa) mit 15,50 m die bei der U-23-DM in Wetzlar noch vor ihr platzierte Lea Riedel (Sindelfingen/15,15) ins geschlagene Feld.

Michael Neuenroth (BSA) gelang die Überraschung der Werfer. Bereits im ersten Durchgang des Kugelstoßens der M 15 (4 kg) legte der Badestädter 15,93 m vor. Als Dritter im Diskuswerfen der M 15 steht Felix Geißel (GSV/1 kg: 49,14) vor dem Durchbruch in den 50-Meter-Bereich. Souverän meisterte Luis André (MT) seine Favoritenstellung im Kugelstoßen der M 14. Im vierten Durchgang steigerte der junge Melsunger beim Sieg mit mehr als zwei Metern Vorsprung den Schwalm-Eder-Rekord auf 15,70 und meldete mit 47,83 m im Diskuswerfen ebenfalls seine Mitstreiter ab.

Nordhessen ist ein Eldorado für junge Sprinterinnen. Dieses unterstreichen der zweite und der dritte Rang von Vivian Groppe (MT/12,16 s) und Carolin Schlung (BSA/12,20 s) über 100 Meter der W 15. Ebenfalls Silber und Bronze erkämpften Groppe (40,41) sowie Amelie Wachsmuth (BSA/40,61 s) über 300 Meter. Den Medaillenreigen der U 16 vervollständigen Josephine Otto (LAV/W14 ) in 12,21 als Dritte über 100 Meter sowie das LAV-Quartett mit Charlotte Imming, Josephine Otto, Linnea Hinz und Alessia Möller in 49,27 über 4x100 Meter. Maren Engelberts (LAV) schwang sich als Zweite im Hochsprung der W 15 über 1,66 m. zct