Für Aulatals Fußballer zählt nur ein Sieg

Die Relegation droht: Nils Fischer (rechts) und Fußball-Gruppenligist SG Aulatal stehen vor dem Spiel in Schwarzbach unter Druck. © Friedhelm Eyert

Es ist angerichtet für den letzten Spieltag in der Fußball-Grupenliga. Während im Aufstiegskampf alle Entscheidungen gefallen sind – Meister Eiterfeld erwartet zum Abschluss das bereits abgestiegene FT Fulda, Freiensteinau geht in die Relegation zur Verbandsliga – ist im Kampf um den Klassenerhalt noch Spannung angesagt.

Hersfeld-Rotenburg - Am Samstag wird sich klären, wer absteigt – und wer in die Relegation mit den drei Zweiten der Kreisoberligen muss. Alle Spiele, bis auf die Partie zwischen Freiensteinau und Künzell am Freitag, beginnen bereits um 15 Uhr. Absteiger Hohe Luft ist spielfrei.

SG Aulatal

Noch sind es sechs Mannschaften, die Absteiger und Relegationsteilnehmer ermitteln – von Platz neun (Aulatal) angefangen bis Rang 14 (Lütter) ist noch alles möglich. Die Reihenfolge: 9. Aulatal mit 42 Punkten, 10. Thalau (41), 11. Hofbieber (41). 40 Punkte haben ab Rang 12 Oberzell/Züntersbach, FV Horas und die TSG Lütter. Bei Punktgleichheit wird aus den Teams eine Extra-Tabelle erstellt mit Hin- und Rückspiel und direktem Vergleich.

Aulatal könnte noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Der Mannschaft um Trainer Martin Friedrich reicht am Samstag bei der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach unter Umständen noch nicht einmal ein Unentschieden zum direkten Klassenerhalt. „Wir haben den schlechteren direkten Vergleich mit Oberzell/Züntersbach“, sagt Friedrich.

Aulatals Trainer macht keinen Hehl daraus, dass die ganze Rechnerei im Vorfeld ihn nicht interessieren sollte. „Wir müssen gewinnen. Und wenn das passiert, haben wir den Klassenerhalt auf direktem Weg geschafft.“

Zufrieden war der Coach am vergangenen Freitag mit dem Unentschieden gegen Schlüchtern. „Wir haben aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht – das ist auf jeden Fall ein Punktgewinn für uns.“ Auch das Unentschieden in Hönebach war für ihn sehr wichtig. „Wir würden noch tiefer unten drin hängen, wenn wir in den beiden Spielen nicht gepunktet hätten.“ Richtig geärgert hatten ihn die beiden Spiele gegen Kerzell und gegen Horas, die mit 0:1 und 3:4 verloren gingen. „Das hat uns auch wehgetan“, gibt Friedrich zu.

Aulatal verschwendet momentan noch keinen Gedanken an die Woche danach, in der die Relegation beginnt. „Unsere ganze Konzentration gilt dem Spiel am Samstag“, sagt Friedrich, dem nur Max Lindemann wegen Vereidigung fehlt. Dafür ist ein Einsatz von Abwehr-Routinier Steffen Schneider im Bereich des Möglichen: „Er war die Woche über im Training und steht uns Samstag wieder zur Verfügung“, sagt der Coach.

SG Eiterfeld

Die SG Eiterfeld lädt alle Fans für Samstag ein, die Meisterschaft nach einer grandiosen Saison zu feiern. Auch Ex-Trainer Ante Markesic soll kommen. Nach dem Heimspiel gegen FT Fulda steigt die Sause ab 17 Uhr im Festzelt „Am Hain“. Zuvor, ab 13 Uhr, spielt die A-Jugendmannschaft der SG gegen Ulfetal-Weiterode.

Die Partie zwischen Meister Eiterfeld und Absteiger FT Fulda hat nur noch statistischen Wert. Nach dem Gewinn der Meisterschaft will das Team um Interimstrainer Romeo Schäfer auch in der abschließenden Partie einen Sieg einfahren.

ESV Hönebach

Für den Tabellenfünften und dessen überraschend scheidenden Trainer Tino Jäger endet die Saison mit dem Heimspiel gegen Hosenfeld, das bereits als Absteiger feststeht. Hönebach ist nach einer überragenden Hinrunde und Platz drei seit April in ein tiefes Leistungsloch gefallen und hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Zuletzt beim 0:3 gegen Hofbieber fehlte Trainer Jäger, der nach sieben erfolgreichen Jahren in Unfrieden geht. (Hartmut Wenzel)