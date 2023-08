Für einen Moment bleibt die Zeit stehen

Von: Torsten Kohlhaase

Er hat sie alle noch einmal zusammengetrommelt: Trainer Lothar Alexi mit vielen seiner Spieler aus der Zeit bei der TSG Wattenbach. © andreas fischer

Nachdem Matthias Dümer den schmalen Weg vom geschotterten Parkplatz zum Vereinsheim nach oben gelaufen ist, hält er kurz inne. Und wird dann emotional. „Das ist heute wie ein Nachhausekommen. Wie ein Klassentreffen“, sagt der ehemalige Spieler der TSG Wattenbach.

700 Jahre wird der Ort alt, und an diesem Abend steht noch einmal alles im Zeichen der Fußballer, die damals nicht nur in der Landesliga für Furore gesorgt haben, sondern auch ein Jahr in der Oberliga vorbeischauen durften.

Bevor es zum Einlagespiel gegen eine Traditionself des KSV kommt, ist Plaudern angesagt. Über alte Zeiten. Etwa mit Walter Krug. Das Zimmer des einstigen Platzsprechers und heutigen Abteilungsleiters hat sich nicht verändert. Mikrofon, Drucker und Aufstellungszettel finden sich hier, Trikot und Wimpel hängen an der Wand. „Wenn Wattenbach ruft, dann kommen eigentlich immer alle“, sagt der Rentner. Heute kommen die Löwen mit Thomas Kneuer, Jörg Müller, Andre Schubert, Stefan Markolf, Robert Scheiter – und mit Bernd Lichte als Trainer.

Damals in der Oberliga kam der FSV Frankfurt. „Mit dem Hubschrauber ist Manager Bernd Reisig hinter unserem Sportplatz gelandet. Damals haben ihnen unsere Bratwürste so gut geschmeckt, dass sie sie gleich eingeladen und nach Südhessen mitgenommen haben“, erzählt Waldemar Ochs, der am Grill steht. Auch Reiner Brandau ist da, langjähriger Vorsitzender der Wattenbacher. Er erinnert sich: „Ab 1983 hat Franz Marquet immer donnerstags für die Mannschaft gekocht. Und es gab in all den Jahren nie das gleiche Gericht.“ Dieser Brauch existiert übrigens bis heute.

Mittlerweile hat sich die Kabine der Söhrewälder gefüllt. Gelb und Schwarz sind die vorherrschenden Farben. Es riecht nach Schweiß, nach harter Arbeit, nach Gras. Viele sind dem Ruf ihres Kult-Trainers Lothar Alexi noch einmal gefolgt, der dann auch bewegende Worte findet: „20 von 700 Jahren war ich hier oben Trainer. Das macht schon was mit dir.“ Ansonsten herrscht wuseliges Treiben. Marco Siebert, der immer noch der Spaßvogel des Teams ist und sich laut eigener Aussage seit vier Wochen auf das Wiedersehen freut, sucht seine Nummer 2, findet sie nicht und wendet sich dann seinem Namensvetter zu: „Marco Mason, deine Frau hätte das Trikot ruhig noch einmal bügeln können.“ Mit einem Blick auf die anderen Shirts aus der damaligen Zeit fällt dann aber auf, dass keines so wirklich knitterfrei geblieben ist.

Trotz der Falten gelingt Mason das erste Tor des Abends. Zwei Doppelpacks von Ali Noori und Dennis Reinbold bedeuten am Ende einen 5:1-Erfolg der Gastgeber, den etliche Ehemalige als Zuschauer beobachten. Baunatals Co-Trainer Christoph Pforr ist da, auch Thomas Kraus, der erzählt, dass er sich noch an einen Abend erinnern kann, als Lothar Alexi eine Stunde lang darüber philosophierte, wie man als Spieler auf 150 statt 100 Prozent komme. Die Wattenbacher Trainer-Ikone gibt auch während des Spiels nochmal alles, ruft in seiner unnachahmlichen Art „Raus aus den Ecken“ und „Die Zuordnung muss besser passen“.

„Es war wunderschön, sie alle mal wiederzusehen. Die Geschichte, die wir damals geschrieben haben, ist wahrscheinlich heute nicht mehr möglich. Vielen Dank auch an Marco Siebert, der das alles mitorganisiert hat“, sagt Alexi im Anschluss an die Partie, für die auch der ehemalige polnische Torjäger Wieslaw Stanko noch einmal die Schuhe geschnürt hat.

Als es langsam kälter und windiger in Wattenbach wird, haben fast alle den Platz schon verlassen. Auf dem Wall hinter den Auswechselbänken, wo es nun auch Sitzgelegenheiten gibt, lassen Matthias Dümer und Marco Schäffer die Erinnerungen noch einmal aufleben. Es ist das Duo, das im Anschluss an Alexis Wirken bei der TSG übernommen hatte. „Die Zeit ist heute für einen Moment stehen geblieben. Das, was wir damals geschafft haben, war einzigartig, das nimmt uns keiner mehr. Heute hat sich eine wirklich große Familie wiedergesehen“, sagt Schäffer. Mehr Emotion geht nicht.

Kult in Wattenbach: Abteilungsleiter Walter Krug © Fischer, Andreas

Der ehemalige Vorsitzende Reiner Brandau mit Ralf Koch vom Förderverein © andreas fischer

Waldemar Ochs mit der berühmten Bratwurst © andreas fischer