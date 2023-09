Handballerin Lea Hollstein steht endlich wieder zwischen den Pfosten

Teilen

Comeback: Lea Hollstein, Handballtorhüterin des TV Hersfeld, steht endlich wieder zwischen den Pfosten. © privat

Am vergangenen Freitag hatte der Hessische Handball-Verband (HHV) Lea Hollstein vom TV Hersfeld die Spielgenehmigung wieder erteilt. Am Samstagabend in Reichensachsen stand die 22-Jährige erstmals wieder im Tor der TVH-Reserve.

Es war eine deutliche Angelegenheit in Reichensachsen. Mit 14:28 (7:18) unterlagen die jungen Hersfelderinnen im Bezirksoberliga-Duell der Reserven dem Meister der vorigen Saison. Doch für Lea Hollstein ist das Resultat zweitrangig. Und eine Niederlage eben nur eine Niederlage.

Erstmals nach 15 Monaten Zwangspause stand die 22-Jährige wieder im Tor – und durfte ihrer sportlichen Leidenschaft endlich wieder nachgehen. „Es war schon sehr besonders für mich – sehr nice“, sagt sie. Und verrät, dass sie vor dem Spiel etwas aufgeregt gewesen sei.

Am Freitag hatte der HHV Lea Hollstein nach langem Hin und Her die Spielberechtigung erteilt. Die Torhüterin muss wegen einer Behinderung an ihrer linken Hand mit einer Orthese spielen, die vom Verband zuletzt als nicht regelkonform angesehen worden war. Hollstein hatte somit in der vergangenen Saison kein Spiel für die TVH-Handballerinnen bestreiten können.

Nachdem der TVH kürzlich einen erneuten Antrag auf Spielberechtigung beim Verband gestellt hatte, hat dieser eine Umfrage unter allen Landes- und Bezirksoberliga-Vereinen gestartet. Alle Klubs sprachen sich dafür aus, Lea Hollstein wieder am Wettkampfbetrieb teilnehmen zu lassen. Daraufhin gab der HHV grünes Licht. Den Antrag auf Spielberechtigung muss der TVH vor jeder Saison aufs Neue stellen.

Trotz der deutlichen Niederlage in Reichensachsen überwiegt bei Lea Hollstein auch noch zu Beginn der Woche die Freude. Etwa 40 Minuten habe sie gespielt. „Es war eigentlich ganz okay dafür, dass mir die Wettkampfpraxis fehlt“, sagt sie.

Die Schenklengsfelderin berichtet von schwierigen Zeiten, in denen sie die Motivation verloren habe und und sogar ans Aufhören dachte. Als im Februar zunächst feststand, dass sie für die laufende Saison auch keine Spielberechtigung erhalten würde, sei die Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzt.

„Ich war zwar immer nah am Team. Aber wenn du bei den Spielen immer nur auf der Tribüne sitzt, ist das schon schwierig. Mir fehlte dann irgendwann auch die Motivation, immer nur zu trainieren“, berichtet Lea Hollstein. Besonders bitter sei es auch gewesen, in der erfolgreichen Vizemeister-Saison nicht mitwirken zu können.

Dass der Verband nun doch die Spielberechtigung erteilt habe, hänge sicherlich auch mit dem öffentlichen Druck zusammen, der nach Medienberichten und auf Social Media-Kanälen in den letzten Wochen entstanden sei, spekuliert Lea Hollstein. „Das ging richtig durch die Decke. Vor allem Instagram war krank“, sagt die junge Handballerin. Und wundert sich darüber, dass sie plötzlich deutschlandweit ein Thema gewesen sei. „Das ist schon irgendwie absolut verrückt, wenn sich plötzlich Handball-Bundesligisten und Nationalspielerinnen für dich interessieren und auch unterstützen“, sagt sie.

Jetzt aber kann – nach intensiven und nervenaufreibenden Wochen – erst einmal wieder etwas Ruhe einkehren. Sportlichen Stress will sich Lea Hollstein, die als Zimmerin arbeitet, jedenfalls keinen machen. „Ich habe keinen festen Plan und schaue mal, wie es läuft. Mit Nike Höhmann und Tessa Raguse haben wir zwei gute Torhüterinnen in der ersten Mannschaft. Es wird sich alles finden mit der Zeit“, sagt sie.

Das Wichtigste sei ohnehin, dass sie endlich wieder Handball spielen könne. (Sascha Herrmann)