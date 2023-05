Fußball: Ludwigsauer Vereine beschließen Fusion

Derbys zwischen Friedlos und Mecklar/Meckbach/Reilos wird es künftig nicht mehr geben. Die Vereine schließen sich zur SG Ludwigsau zusammen. © Friedhelm Eyert

Ludwigsau – Die Gerüchteküche über dieses Thema kochte schon seit langem. Aber erst jetzt ist es amtlich: Die Fußballer des FV „Sport“ Friedlos und die der SG Mecklar/Meckbach/Reilos gehen ab der kommenden Saison gemeinsame Wege – unter dem Dach der SG Ludwigsau.

„Wir sind überzeugt, dass dies der einzig vernünftige Schritt in die Zukunft ist. Was seit 1990 bereits im Jugendbereich erfolgreich praktiziert wird, soll künftig auch für den Seniorenfußball in Ludwigsau gelten: Eine Spielgemeinschaft für die gesamte Gemeinde“ – das ist der zentrale Inhalt einer Pressemitteilung, die die vier beteiligten Vereine am Dienstag herausgaben. Die Unterzeichner: Michael Spengler vom FV Friedlos, Jörg Goßmann (Meckbach) sowie Markus Sauerwein und Benjamin Apel für den TSV Reilos.

„Es ist die einzige logische Konsequenz“, sagt Tino Hölzer aus dem SG-Vorstand. Nachdem die Dreier-SG bereits im vergangenen Sommer nach dem Abgang von Spielertrainer Roman Prokopenko in der B-Liga einen erfolgreichen Neustart hingelegt hat, schließt sich mit dem FV Friedlos nun auch der letzte Verein aus der Gemeinde an, der bisher selbstständig war. „Wir haben drei Jahre lang auf dieses Ziel hingearbeitet“, sagt Hölzer. Schon einmal, vor Corona, war die SG Ludwigsau ausgehandelt worden. „Aber Friedlos hatte bislang immer wieder seinen eigenen Weg gewählt.“ Der Widerstand gegen die SG war auch mit einer Personalie verbunden. Trainer Francesco „Paco“ Garcia. Doch der wird aber in der kommenden Saison den FSV Hohe Luft trainieren.

Zwei Teams wollen die Verantwortlichen stellen. „Die Zweite wird in der Kreisliga B antreten. Wo die Erste spielen wird, ist noch offen. Bekanntlich kämpft der FV Friedlos, der in der vergangenen Saison in die Kreisoberliga aufgestiegen war, um den Klassenerhalt. Und steht nach dem 1:5 in Niederaula am Sonntag wieder auf dem vorletzten Rang. „Abhängig von der sportlichen Qualifikation wäre auch Kreisoberligafußball möglich. Diese Entscheidung wird aber zeitnah getroffen“, so steht es in der Pressemitteilung. „Das wird natürlich auch abhängig vom Kader sein“, sagt Hölzer. Derzeit gibt es Gerüchte über zahlreiche Abgänge beim FV Friedlos, davon werden einige mit dem FSV Hohe Luft in Verbindung gebracht.