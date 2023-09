Fußball am Freitag: Hohe Luft und Ludwigsau punkten

Führungstreffer: Haunetals Sebastian Schmidt trifft gegen Werratal, links Nico Dorsch.

Die FSG Bebra zeigte sich nach der ersten Saisonniederlage unbeeindruckt und übernahm mit einem glatten 5:0-Sieg gegen die SG Michelsrombach/Rudolphshahn am Freitagabend wieder die Tabellenführung. Etwas überraschend musste sich Weiterode dem FSV Hohe Luft geschlagen geben. Werratal fuhr den zweiten Saisonsieg ein und Ludwigsau feierte in Niederjossa den ersten Punktgewinn.

Die Partien Niederaula/Kerspenhausen gegen die SG Ausbach/Friedewald und SG Dittlofrod/Körnbach gegen den SV Steinbach II fielen aus und wurden von Klassenleiter Rainer Schmidt (Friedewald) bereits für den 8. und 15. September neu angesetzt.

SG Werratal - SG Haunetal 2:1 (0:1). In der ersten Hälfte agierten die Gäste reifer und cleverer und führten durch einen Kopfballtreffer von Sebastian Schmidt. Nach dem Wechsel legte die Heimelf eine Schippe drauf, übernahm das Zepter und belohnte sich am Ende für den hohen Aufwand mit dem Siegtreffer zwei Minuten vor Schluss durch Alyev Tapdig per Kopf nach Freistoß von Alin Cotan. Werratals Spielertrainer bereitete auch den Ausgleich durch eine Ecke von rechts vor, die abgewehrt wurde. Der Ball landete vor den Füßen von Leon May, der per Dropkick ausglich. Haunetal muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in Hälfte zwei kaum etwas nach vorn getan zu haben. Pech hatte Werratals Keeper Nico Dorsch, der nach einer halben Stunde verletzt vom Platz musste. Für ihn kam Lucian Wiegand.

Tore: 0:1 Sebastian Schmidt (21.), 1:1 Leon May (71.), 2:1 Alyev Tapdig (88).

ESV Weiterode - FSV Hohe Luft 2:4 (1:2). Für die Gastgeber war es ein gebrauchter Tag, die die erste Hälfte komplett verschliefen und schnell durch zwei Heber in Rückstand gerieten. Nach dem Wechsel investierte der ESV etwas mehr, aber der FSV machte seine Sache insgesamt besser und ging nicht unverdient als Sieger vom Feld.

Tore: 0:1 Fisnik Perteshi (8.), 0:2 Matthias Wolf (20.), 1:2 Kerem Kardas (33.), 1:3 Julian Belosicky (55.), 2:3 Serhat Kaval (73.), 2:4 Belosicky (90.).

FSG Jossatal - SG Ludwigsau 2:2 (1:2). In der kämpferischen Partie gingen die Gäste durch zwei Sonntagsschüsse in Führung. Danach kämpften sich die Platzherren zurück ins Spiel, schafften den Gleichstand und hatten am Ende mit einem Pfostenschuss Pech, wobei das dann des Guten zu viel gewesen wäre.

Tore: 0:1 Sven Orth (15.), 0:2 Sascha Karpenstein (25.), 1:2 Thomasz Dziadzik (45.), 2:2 Sebastian Krapf (65., Eigentor).

FSG Bebra - SG Michelsrombach/Rudolphshahn 5:0 (3:0). Nach einem furiosen Start ließen es die Gastgeber etwas langsamer angehen. Die Gäste stellten sich etwas besser auf die massiven Angriffe der FSG ein, Chancen blieben aber Mangelware. Nach dem Wechsel ließ die über die gesamte Spielzeit spielbestimmende Heimelf noch einige Möglichkeiten liegen. Am Ende war der Gast mit den fünf Treffern noch gut bedient.

Tore: 1:0 Fabian Schleuchhardt (3.), 2:0 Ole Kellner (6.), 3:0 Schleuchhardt (33.), 4:0 Romeo Onetiu (55.), 5:0 Darian Jung (79.).

SG Gudegrund - SV Rot Weiß Bughaun 2:0 (1:0). Die Heimelf bestimmte die erste Hälfte und verdiente sich die Pausenführung. Nach dem Wechsel dominierten die Gäste, während die Platzherren nur noch reagierten und mit etwas Glück in der Nachspielzeit den Deckel drauf machten.

Tore: 1:0 Leonard Auf der Landwehr (15.), 2:0 Phaiboon Kanjananat (90.+3).

Kreisliga A2

Roßbach – Hessen/SVA/SpVgg Hersfeld 0:8 (0:5)

Tore: 0:1 Lulzim Mustafi (15.), 0:2 Baran Demir (18.), 0:3 Johann Eirich (25.), 0:4 Mehmet Yigit (30.), 0:5 Mehmet Yigit (40.), 0:6 Baran Demir (60.), 0:7 Johann Eirich (75.), 0:8 Mehmet Yigit (80.)

Kirchhasel – Eiterfeld/Leimbach II 1:7 (0:4) Tore: 0:1 Andre Kretschmer (2.). 0:2 Ruben Köller (15.), 0:3 (37.), 0:4 Ruben Köller (43.), 0:5 Ali Dogru (51.), 0:6 (63.), 1:6 Thomas Vogt (74.), 1:7 (82., Foulelfmeter)

Schenklengsfeld/Rotensee/Wippershain – Mackenzell 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Alexander Pitton (37.)

Arzell - Unterhaun abgesagt

Niederaula/Kerspenhausen II – Braach 3:5 (1:2)

Tore: 0:1 Philipp Roehrig (10.), 1:1 Dennis Jaeger (24.), 1:2 Philipp Roehrig (27.), 2:2 Max Schaefer (48.), 2:3 Hovig Casspar (51.), 2:4 Jan Luca Fischer (55.), 3:4 Antonius Kutschke (76.), 3:5 Hovig Casspar (85.)

Kreisliga A1

Neuenstein II – Heenes/Kalkobes 3:0 (0:0) Tore: 1:0 James Rimer (53.), 2:0 Adrian Schwarz (56.), 3:0 Dawd Hasan (77.)

Haselgrund/Breitenbach – Rotenburg/Lispenhausen 0:4 (0:2) Tore: 0:1 Jonas Grunwald (16.), 0:2 Steffen Kanngiesser (25.), 0:3 Alexander Wahl (74., Elfmeter), 0:4 Alexander Wahl (88.)

Sorga/Kathus – Philippsthal 0:2

Heinebach/Osterbach – Cornberg/Rockensüß 1:3

Wildeck – Hohe Luft II 7:0