Jugendfußball auf hohem Niveau: Ford-König-Cup startet Donnerstag in Eschwege

24. Auflage des Traditionsturniers

+ © Stefan Konklowsky Der sportliche Wettstreit um’s runde Leder steht ab Donnerstag wieder auf der Torwiese im Fokus. © Stefan Konklowsky

Knapp 800 Fußball-Jugendspieler werden ab Donnerstag (8. Juni) wieder die Eschweger Torwiese bevölkern. Unser Vorbericht zum traditionsreichen 24. Ford-König-Cup.

Eschwege – 74 Fußball-Jugendmannschaften mit rund 800 aktiven Spielern von der G- bis zur B-Jugend präsentiert die SV 07 Eschwege vom kommenden Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, auf der Eschweger Torwiese bei insgesamt sechs Turnieren in der Kreisstadt.

Abgerundet wird der traditionsreiche Ford-König-Cup durch das Altherrenturnier am Freitagabend. Im Anschluss an das letzte Jugendturnier findet dann am kommenden Sonntag ab 15 Uhr das Qualifikationsrückspiel zur Fußball-Kreisoberliga zwischen der SV 07 Eschwege und der SG Werratal statt, in dem die Dietemänner nach dem 3:0-Hinspielerfolg gute Chancen haben, den Sprung in die höhere Spielklasse zu schaffen und für den Höhepunkt der Eschweger Fußballtage zu sorgen.

So freut sich das Organisationsteam um Jugendleiter Andre Bechtum und seinen Stellvertreter Dirk Wolke bei prognostiziertem schönen Wetter auf einen reibungslosen Turnierverlauf mit vielen Besuchern aus nah und fern. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

E-Jugend eröffnet den ersten Turniertag

Mit 20 E-Jugendmannschaften, darunter die U-10-Teams des KSV Hessen Kassel und des KSV Baunatal, werden die Turniertage am Donnerstag um 10 Uhr eröffnet. Auch die Gastgeber schicken zwei Mannschaften ins Rennen und wollen ihre Stärke unter Beweis stellen.

Weitere Gästeteams aus Thüringen und den angrenzenden Landkreisen komplettieren das Teilnehmerfeld des zahlenmäßig stärksten Turnieres. In der zweiten Konkurrenz des Tages wetteifern sieben Teilnehmer um den Titel bei den C-Junioren, als Favorit geht hier die U14 des OSC Vellmar ins Rennen.

Alte-Herren-Turnier am Freitagabend

Der zweite Turniertag steht im Zeichen der Alten Herren, die bei der siebten Auflage zeigen wollen, dass sie auch im gesetzten Alter noch mit dem runden Leder umgehen können.

Neben den heimischen Vertretern von der SV 07 Eschwege, dem SV Adler Weidenhausen, der SG Wehretal und dem SC Niederhone bewerben sich mit Zagreb Kroatien Kassel, der SG Escherode/Uschlag und dem FV 1910 Horas drei weitere Teams um den Turniersieg der auf Kleinfeld ausgetragenen Konkurrenz.

Am Samstag Entscheidungen bei F- und D-Junioren

Am dritten Turniertag stehen dann die Entscheidungen bei den F- und D-Junioren im Mittelpunkt. Neben jeweils zwei Vertretungen der SV 07 und der JSG Sontra/Wichmannshausen/Wehretal/Pfaffenbachtal sowie dem SC Niederhone haben 14 weitere Nachwuchsteams ihr Kommen zugesagt, darunter mit der JSG Aue/Leine/Harzhorn auch ein Vertreter aus dem Bezirk Braunschweig.

Ebenfalls aus Niedersachsen reist neben dem SC Göttingen 05 die JSG Flegessen/Süntel für das Turnier der D-Junioren an, wo insgesamt zwölf Mannschaften um den Turniersieg kämpfen.

B-Junioren beenden am Sonntag das Turnier

Beendet wird der Samstag mit dem Turnier der B-Jugendlichen, bei dem vier Mannschaften in einer Doppelrunde den Sieger ermitteln. Mit den jüngsten Teilnehmern der G-Junioren findet die 24. Auflage des Turnieres am Sonntagmorgen seinen Abschluss. Ab 10 Uhr ermitteln zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen die Finalteilnehmer, die Favoritenrolle tragen mit dem OSC Vellmar, Eintracht Baunatal und dem TSV Wolfsanger die Gäste aus dem Nachbarfußballkreis Kassel.

Hinweis: Die kompletten Spielpläne des Turniers im Internet sind unter sv07-eschwege.de unter dem Reiter „Ford-König-Cup“ abrufbar. Eventuelle kurzfristige Veränderungen werden zeitnah eingepflegt.

(Stefan Konklowsky)