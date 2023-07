ESV Hönebach vor dem Saisonstart: Das Spiel soll schneller werden

Von: Rainer Henkel

Fußball-Gruppenligist ESV Hönebach steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. An der Seite steht mit Enis Adrovic ein neuer Trainer, der das Spiel der Wildecker schneller machen will.

Hönebach – Die Wogen haben sich geglättet beim ESV Hönebach. Nach einer Serie von Niederlagen im letzten Saisonviertel hatte sich der Fußball-Gruppenligist nach sechseinhalb Jahren von seinem Trainer Tino Jäger getrennt. Einige Wochen später stellte er Enis Adrovic als dessen Nachfolger vor. Der 43-Jährige aus Niederjossa befindet sich seit etwa drei Wochen mit seinem Kader in der Vorbereitung.

Vergangenheit: Trennung von Tino Jäger ist „fair und sauber abgelaufen“

„Aus Sicht des Vorstands waren die Wellen gar nicht so hoch“, ordnet Frank Hauck aus dem Vorstand des ESV, die Endphase der Saison ein. „Alles ist von unserer Seite her fair und sauber abgelaufen.“ Tino Jäger übrigens möchte sich auf Nachfrage unserer Zeitung nicht mehr zu der Angelegenheit äußern.

Von Enis Adrovic sind die Verantwortlichen von Anfang an überzeugt, sagt Hauck. „Und die Überzeugung wächst weiter.“ Die Sympathie sei sofort dagewesen, man habe, wo man hingehört hat, nur Positives über den neuen Coach gehört.

Zu sehen sei schon jetzt, dass Adrovic das Spiel umstellen wolle. Schneller, direkter, mit mehr Pressing wolle der ESV künftig agieren, so Hauck. „Es wird viel mehr mit dem Ball trainiert“, hat Hauck beobachtet. Die Spieler sprächen von einem „anderen Geist“ als vorher. „Die Motivation wird jetzt hoffentlich höher sein als zuletzt“, sagt Frank Hauck.

Gegenwart: Enis Adrovic will die Technik verbessern

Zwei Wochen lang lernten sich Trainer und Mannschaft beim Trainingsaufgalopp kennen, dann ging es zur Sache. „Mein erster Eindruck ist absolut positiv“, sagt Enis Adrovic. Dem verheirateten Vater zweier Kinder gefiel vor allem der konditionelle Zustand, den die Mannschaft schon jetzt habe.

Beim 5:1 im Testspiel gegen die SG Werratal habe man allerdings auch gesehen, dass die spielerischen Veränderungen, die er anstrebe, Zeit brauchten. „Offensiv hat der ESV schon immer gespielt. Aber wir wollen technisch noch besser werden und dabei vom Kopf her schneller“, umreißt Adrovic den Matchplan für die Saison.

Helfen sollen dabei die Neuzugänge, von denen zumindest zwei gleich Kandidaten für die Startelf sein könnten. Vom Kreisoberligisten ESV Weiterode kommt Offensivmann Jan-Luca Schwachheim. „Er wird bestimmt seinen Weg machen“, sagt Adrovic. Stark eingeschlagen ist auch schon Luis Kallenbach, der zuletzt in der Thüringenliga bei Glücksbrunn Schweina kickte und in der Vorbereitung schon zweimal traf – wohlgemerkt als defensiver Mittelfeldmann. „Eine absolute Bereicherung, technisch stark, mit Übersicht. Er bringt viel Schwung mit“, ist Adrovic begeistert.

Uwe Schmidt (Philippsthal) und Lukas Möller (Cornberg) wagen den Sprung aus der A-Liga, Offensivmann Marius Bommer musste verletzungsbedingt fast ein Dreivierteljahr aussetzen und kehrt nun zurück. Als dritter Torwart kam Ramon Schulte (Wildeck), dafür rückt Sebastian Knoth auf die Position des Torwarttrainers.

Verlassen haben den ESV Tim Kleinschmidt und Marvin Ehmer, die nach Ronshausen zurückkehren, und Marius Zilch, der sich Haselgrund/Breitenbach anschließt. „Bei allen dreien bedauern wir das auch menschlich“, stellt Frank Hauck klar.

Zukunft: Klassenerhalt soll schnellstmöglich gesichert werden

Vierter war der ESV in der abgelaufenen Saison, davor gar Dritter. Aber vorsichtig sind sowohl Hauck als auch Adrovic, was die Prognosen für die neue Serie angeht. „Wir schauen uns das Ganze mal nach der Hinrunde an“, sagt Hauck. „Die Liga ist eine Wundertüte.“

Und der neue Trainer ist fast noch zurückhaltender: „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sicherstellen. Die Saison wird anders als die vergangene. Die Liga ist stark, gerade auch die Aufsteiger.“ (Rainer Henkel)