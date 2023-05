„Zeigt, dass wir in die Hessenliga gehören“ - SVA mit starker Ausgangsposition

Von: Maurice Morth

Mit zehn Treffern beendete Jan Gerbig das Jahr 2022 in der Fußball-Hessenliga. Vier Spieltage vor Saisonende steht der Außenstürmer des SV Adler Weidenhausen nun bei bereits 19 Toren und hat mit seiner Mannschaft noch alle Chancen, als Aufsteiger ein weiteres Jahr in Hessens höchster Spielklasse zu bleiben. © Maurice Morth

Eine starke Ausgangsposition hat sich der SV Adler im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga verschafft. Morgen kommt es zum nächsten Sechs-Punkte-Spiel in Weidenhausen.

Weidenhausen – Im gleichen Atemzug mit Arjen Robben wurden jüngst die beiden Angreifer des Fußball-Hessenligisten SV Adler Weidenhausen, Jan Gerbig und Sören Gonnermann, von Neuhofs Trainer Alexander Bär genannt.

„Du weißt, was passieren wird, kannst es aber nicht verteidigen“, zitierte ihn das Online-Portal „Torgranate.de“ – und angesichts der späteren Beteiligung der beiden Weidenhäuser Lebensversicherungen an allen vier Treffern beim 4:2-Erfolg in Osthessen sollte sich das mehr als bewahrheiten.

„Ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe. Gleichzeitig ist es natürlich ein schönes Kompliment“, sagt Außenstürmer Jan Gerbig (28), der gemeinsam mit Sturmpartner Sören Gonnermann (34) einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass der SV Adler Weidenhausen vier Spieltage vor Saisonende beste Karten im Abstiegskampf hat, um auch in 23/24 in der Hessenliga zu spielen.

Der Beweis: 17 Punkte holten die Weidenhäuser in der Hinrunde, in der Rückrunde sind es zu diesem Zeitpunkt nun schon bereits starke 22.

„Wollen uns die Ausgangsposition nicht mehr nehmen lassen“

„Der wesentliche Faktor ist, dass Sören und ich uns nach unseren Verletzungen in den letzten Wochen immer besser gefühlt haben. Wir sind zwar immer noch nicht regelmäßig im Training, aber können die Belastung so steuern, dass es am Spieltag gut funktioniert“, sagt Gerbig, der im Hinblick auf die Belastungssteuerung auf den Verzicht eines Einsatzes gegen den Verbandsligisten Lichtenauer FV im Kreispokal-Halbfinale anspielt (1:3).

Auf die Frage, ob er selbst angesichts der zwischenzeitlich prekären Tabellensituation noch mit der Chance auf den Klassenerhalt gerechnet habe, sagt er: „Es spricht für den Verein, dass wir trotz der Steine, die uns dieses Jahr in den Weg gelegt wurden – seien es die Verletzungen oder die sehr kurze Sommerpause im Vergleich zu den Ligakonkurrenten – dort stehen, wo wir stehen. Für mich zeigt das, dass wir in diese Liga gehören und diese gute Ausgangsposition wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen.“

39 Zähler haben die Weidenhäuser vier Spiele vor Saisonschluss auf dem Konto, mit dem Restprogramm gegen drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte und dem Bonusspiel gegen die U21 der Eintracht an Himmelfahrt also noch alles in der Hand.

„Die Ergebnisse sind schwer vorherzusagen, weil es bei manchen Teams noch um was geht, bei anderen nicht. Ich glaube, wir brauchen noch vier bis sechs Punkte, um sicher zu sein“, schätzt Gerbig. Drei dieser Zähler sollen nach Möglichkeit bereits Samstag hinzukommen, wenn der Siebzehnte Dietkirchen auf dem Chattenloh gastiert (Anstoß: 15 Uhr).

Abstiegskampf in der Hessenliga völlig offen – Anzahl der Absteiger weiter ungeklärt In der Fußball-Hessenliga spielen derzeit aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch 20 Mannschaften, die Richtzahl beträgt allerdings 18. Mindestens vier und maximal fünf Mannschaften steigen direkt aus der Spielklasse in die jeweilige Verbandsliga Nord, Mitte und Süd ab. Erheblichen Einfluss darauf hat weiterhin die Anzahl der hessischen Absteiger aus der Regionalliga Südwest. Dort ist lediglich der KSV Hessen Kassel noch gefährdet (vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz bei noch vier Saisonspielen) und würde im Falle eines Abstiegs die Anzahl der Mannschaften, die von der Hessenliga in die Verbandsliga hinunter müssen, auf fünf erhöhen. Aktuell wären es also nur vier Absteiger, die sich derzeit wie folgt darstellen: TUS Dietkirchen, SV Neuhof, SV Rot-Weiß Hadamar und TSV Steinbach-Haiger II. Der SV Unter-Flockenbach müsste in die Relegation mit den Verbandsligisten. Letztlich kann sich das Blatt im Abstiegskampf aber in vier Spielen noch merklich wenden: Zwischen dem Zwölften SC Viktoria Griesheim und dem Siebzehnten TUS Dietkirchen liegen immer noch gerade einmal sechs Punkte. Neben Dietkirchen (H, 17.) am Samstag trifft der SVA noch auf die U21 der Eintracht (H, 1.), Griesheim (H, 12.) und Alzenau (A, 10.).

