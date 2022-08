Bebra nimmt die Favoritenrolle an: SG Wildeck erwartet die FSG – Weiterode prüft Neuenstein

Teilen

Derby-Duell: Wildecks Fabian Opitz (rechts) im Zweikampf mit Bebras Martin Silbermann. © Alicia Kreth

Die Fußballsaison ist gerade mal zwei Spieltage alt, da bietet der erste Doppelspieltag gleich einige interessante Vergleiche.

Obersuhl/Weiterode – So empfängt heute Abend, 19 Uhr, der ESV Weiterode, den man nach den beiden Siegen gegen Bebra und Niederaula durchaus als Favoritenschreck bezeichnen darf, mit der SG Neuenstein einen weiteren Titelanwärter.

Kontrastprogramm dann am Sonntag, 15 Uhr, wo der bisher punkt- und torlose Ligaletzte SG Niederjossa/Breitenbach seine Visitenkarte beim ESV abgibt. „Der Start war so nicht geplant, gehofft haben wir aber drauf“, sagt ESV-Trainer Andy Rygula zum tollen Auftakt seiner Elf. Man habe hart gearbeitet und nehme die Punkte natürlich gerne mit. Am Montag legte die Mannschaft ein freiwilliges Training ein, was unterstreiche, dass sie etwas erreichen wolle.

Nach dem Freitagspiel wisse man dann endgültig, wo man stehe. Immerhin kommen die Geistaler mit Spielern, die über Gruppen- und Hessenligaerfahrung verfügen. Gleichzeitig warnt Rygula davor, den Sonntagsgegner zu unterschätzen. Platzverweise sorgten dafür, dass die Gäste nach nur einer halben Stunde die beiden Auftaktpartien in Unterzahl bestreiten mussten und erst danach ins Hintertreffen gerieten. „Mit Makoviiechuk, dessen Sperre abgelaufen ist, wird die Offensivabteilung wieder stärker, und daher bin ich mit vier Punkten durchaus zufrieden“, so Rygula, der keinen Druck auf die Mannschaft ausüben möchte und nur auf Kerem Kardas verzichten muss.

In Bebra treffen am Freitag auf der Biberkampfbahn zwei Teams aufeinander, die man am Ende der Saison auch ganz vorne erwartet. Die heimische FSG hat die SG Dittlofrod/Körnbach zu Gast. Bebra schoss sich am vergangenen Wochenende beim 7:0 gegen Niederjossa/Breitenbach nach der Auftaktniederlage im Stadtderby gegen Weiterode den Frust von der Seele. „Es hätte durchaus zweistellig werden können, aber der Gegner war zumindest an diesem Tag kein Maßstab, da sein Auftritt einfach zu schwach war“, so Bebras Sportlicher Leiter Rainer Gleim.

Trainer Andelko Urosevic ordnet Dittlofrod als durchaus schweren Gegner ein, wobei „die Mannschaft uns liegt“. Man habe aber genug Selbstvertrauen getankt und entsprechend werde man heute und auch am Sonntag, 15 Uhr, im Obersuhler Günther-Schlosser-Stadion zum Kreisderby bei der SG Wildeck auftreten. Hier nehme man auch die Favoritenrolle an, „auch wenn sich Wildeck gegen uns immer gut verkauft hat“.

Urosevic hofft gegenüber der Vorwoche auf den Einsatz von Tomislav Labudovic, den muskuläre Probleme plagten, und Marlon Hoffmann, der aus dem Urlaub zurück ist.

Für die Gastgeber, die heute spielfrei haben, ist es erst der zweite Punktspielauftritt. Beim Start gegen Ligafavorit Neuenstein war durchaus mehr drin, auch wenn am Ende der Sieg der Geistaler in Ordnung ging.

„Optisch waren wir bis zum Traumtor von Oelschläger, das wie aus dem Nichts kam, zunächst ein bisschen überlegen und hätten nach dem Ausgleich noch nachlegen können“, so Wildecks Trainer Mike Lindemann zum Auftritt seiner Elf. Damit spielte er auf den Lattentreffer von Yannik Rimbach und Steven Seilers Möglichkeit nach dem 1:1 an. Danach habe aber die Kraft gerade im Defensivbereich nachgelassen.

Hier habe sich gezeigt, dass der Fitnessstand einiger Akteure noch nicht bei hundert Prozent liege. „Da noch Trainingsrückstand besteht, müssen wir versuchen, über die Spiele den Rhythmus zu finden“, hofft Lindemann zum einen auf ein besseres taktisches Verhalten gegenüber der Schlussphase in Mühlbach und Spielverständnis auf der anderen Seite. (Thomas Becker)