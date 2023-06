Uwe Stückrath auch in 23/24 Trainer bei Fußball-Kreisoberligist TSV Waldkappel

Von: Marvin Heinz

Bleibt auch in der Saison 23/24 in Waldkappel an der Seitenlinie: Uwe Stückrath. © Marvin Heinz

Uwe Stückrath bleibt auch in der kommenden Saison 2023/2024 Trainer beim TSV Waldkappel.

Waldkappel – Uwe Stückrath und der TSV Waldkappel werden auch in der Spielzeit 23/24 zusammenarbeiten. Der 61-Jährige aus Rotenburg an der Fulda ist seit 2021 Trainer des Fußball-Kreisoberligisten und hat in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils die Klasse gehalten.

„Uwe ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit und wir haben ihm nach zwei Jahren Abstiegskampf für die neue Saison eine Perspektive aufgezeigt“, sagt Abteilungsleiter Henrik Stöber, der hofft, dass das Stückrath-Team in der kommenden Spielzeit einen breiteren Kader aufweisen kann. „Hier arbeiten wir mit Hochdruck dran.“

„Uwe ist einfach fußballverrückt“

Für Stöber ist Stückrath ein Glücksgriff. „Er ist einfach fußballverrückt“, betont er. Waldkappels Organisationstalent schätzt am 61-Jährigen, dass er sich immer fortbilden will und auch über den Tellerrand hinausschaut.

Im vergangenen Jahr absolvierte der BVB-Fan beispielsweise die erneute Trainerausbildung: „Er ist nicht nur in Waldkappel auf dem Sportplatz, er ist auch stets auf anderen Sportplätzen zu finden.“ Die Mannschaft folge Stückrath und er gebe ihr eine Sicherheit, sagt Stöber.

„Vordergründig ist für uns Kontinuität wichtig und mit Uwe samt seinem Team könnten wir keinen besseren Trainer finden“, lobt Stöber. Auch Torwart-Trainer Lukas Krengel, Co-Trainer Manuel Ebel und Michael Pagelow als Betreuer werden in der kommenden Spielzeit weiterhin mit an Bord sein.

„Mir macht die Arbeit mit der Mannschaft Spaß und ich denke, wir sind noch nicht am Ende. Etwas nach oben geht es noch“, sagt Uwe Stückrath. Wichtig dafür ist laut Stückrath, dass sein Team mal über einen längeren Zeitraum mit der gleichen Formation aufläuft: „Nur so können wir unsere PS ausfahren und auf die Straße bringen.“

