Hohe Luft II holt sich den Bitburger Pokal der Reserven

Vorbereiter und Torschütze: Emmanuel Crawford und der FSV Hohe Luft II haben sich den Bitburger Pokal geholt. © Friedhelm Eyert

Mit einem 4:2 (2:1)-Erfolg über die FSG Bebra II hat sich der FSV Hohe Luft II den Bitburger Pokal der Reserven gesichert.

Hersfeld-Rotenburg – Von Beginn an lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Emmanuel Crawford bediente seinen Sturmpartner Fisnik Perteshi und der netzte aus halbrechter Position eiskalt ein – 1:0. Darian Jung, der zunächst freistehend an Keeper Florian Reuß scheiterte, erzielte beim nächsten Versuch den Ausgleich (31.). Nur fünf Minuten später veredelte Crawford einen langen Ball von Kapitän Samuel Taddese zur Pausenführung. Nach dem Wechsel traf Niklas Holzhauer mit einem direkt verwandelten Freistoß zum erneuten Gleichstand. In der Folge avancierte der stets gefährliche Perteshi endgültig zum Matchwinner. Nach einem Lupfer an die Latte legte er gleich nach und ebnete seinem Team mit seinem zweiten Treffer den Weg zum Pokalgewinn. Hohe Lufts Vorsitzender Dirk Schäfer hatte eine spielerisch gute Partie mit viel Tempo gesehen. „Wir haben als Mannschaft lockerer gewirkt, Bebra wollte unbedingt gewinnen“, sagte er nach dem Schlusspfiff.

Hohe Luft II: Reuß - Munk, Hasanovic, Schaubert, Taddese, Acikel, Perteshi, Kostadinov, Crawford, Younan, Can Akkicic, Mahmut Akkicic, Drath, Bradke

FSG Bebra: Nicolai - Eisel, Hofmann, Wahl, Eichhorn, Suru Khiel, Jung, Salehy, Mahmud, Engel, Holzhauer, Allmeroth, Demerdag, Al Jazaeeri, Bayrakal

Tore: 1:0 Perteshi (25.), 1:1 Jung (31.), 2:1 Crawford (37.), 2:2 Holzhauer (51.), 3:2, 4:2 Perteshi (61., 79.)

SR: Karl Schade (Rotenburg)

Z: 80

(Thomas Becker)